Gracyanne Barbosa não vai desfilar no Carnaval 2024 por lesão no joelho

Gracyanne Barbosa está fora do Carnaval de 2024. A fisiculturista afirmou nas redes sociais que uma lesão no joelho a obrigou a se ausentar da festividade. No ano passado, ela foi anunciada como madrinha da bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco.

“Forçada a me afastar. Infelizmente, devido a lesão, não irei conseguir desfilar esse ano! Fiquei arrasada quando me dei conta disso, intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo”, escreveu.

A musa fitness ainda disse que, junto com profissionais, decidiu que não operaria, e afirmou que estava ansiosa pelo desfile. “Realmente não consigo colocar salto. Claro que estarei ligadinha no desfile, torcendo bastante e acreditando no título tão merecedor.”