Graciele Lacerda elogia Zezé Di Camargo por apoio na criação da filha Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, revelou recentemente como tem sido a participação do cantor Zezé Di Camargo, de 62 anos, na criação de sua filha Clara, que nasceu há apenas duas semanas.

Em suas declarações, Graciele expressou admiração pelo envolvimento do marido durante as madrugadas. “Ele tem se mostrado incrível”, afirmou. A influenciadora compartilhou que frequentemente se levanta para amamentar a filha, e sempre encontra Zezé ao seu lado. “Toda vez que eu acordo, ele me acompanha até o quarto dela. Ele se senta na caminha enquanto eu dou de mamar e permanece acordado a noite toda”, detalhou.

Graciele também questionou Zezé sobre sua disposição para acordar durante a noite, mesmo sabendo que isso o deixaria cansado no dia seguinte. Ele explicou que não se sente confortável em ver a esposa sozinha nesse momento e prefere estar presente. “Ele disse que não se sente bem em me ver acordando sozinha”, contou.

O casal tem dividido as responsabilidades parentais desde o início. Graciele mencionou que, após amamentar, frequentemente passa a criança para Zezé para que ele possa ajudá-la a arrotar. “Ele está sendo um super parceiro e quer participar ativamente da vida da nossa filha”, afirmou.

A pequena Clara veio ao mundo na madrugada de 25 de dezembro de 2024. O anúncio da gravidez foi feito em julho do mesmo ano, após um processo longo de tratamento e fertilização in vitro. Em agosto, durante um chá revelação luxuoso, o casal confirmou que esperava uma menina.

Juntos há mais de 11 anos e noivos desde 2021, Zezé e Graciele celebraram essa nova fase com um casamento surpresa preparado pelo cantor durante uma festa em homenagem à filha. Além de Clara, Zezé Di Camargo é pai de Wanessa (42), Camilla (38) e Igor (30), frutos do seu casamento anterior com Zilu Godoi. Graciele celebra a chegada da filha como sua primeira experiência materna.