Graça Braga e Jéssica Américo cantam “Mandingas, Magias e Mirongas”

Na próxima sexta-feira, 5 de julho, as cantoras de samba Graça Braga e Jéssica Américo sobem ao palco do Centro Cultural de São Paulo (CCSP) para o lançamento do show “Mandingas, Magias e Mirongas”. O repertório é uma homenagem à cultura afro e um resgate da ancestralidade.

A produção já confirmou mais dois shows: um para o dia 26 de julho, no Centro Cultural da Penha, e outro no dia 7 de agosto, no Teatro Arthur Azevedo. Os ingressos são gratuitos.

As cantoras fazem os últimos ensaios e vão levar ao palco músicas como:

Banho de Manjericão – Paulo César Pinheiro / João Júnior;

Batucajé – João Nogueira;

Bravum de Elegbara – Luís Antônio Simas / Moyses Marques;

Cobreiro – Paulo César Pinheiro;

Ebó – Toninho Nascimento;

Figa de Guiné – Nei Lopes / Reginaldo Bessa;

Ilumina – Toninho Nascimento;

Incensa – Roque Ferreira;

Lá e Cá – Leci Brandão / Zé Maurício;

Mandingo – Roque Ferreira;

Mironga do mato – Nei Lopes Wilson Moreira;

Moeda – Toninho Gerais e Romildo;

Tempo velho – Douglas Germano.

Graça Braga já tem 4 discos gravados e é a voz do samba, com desenvoltura e alegria em suas performances. Jéssica Américo é cria das rodas de samba paulistas e já participou de shows memoráveis ao lado de vários parceiros, com muita qualidade e técnica vocal.

O show marca os 40 anos de carreira da cantora Graça Braga e a homenagem de Jéssica Américo a elementos das religiões de matriz africana. As duas, que já dividiram o palco no passado, estão ansiosas para reencontrar o público e reviver as canções que fizeram sucesso nas vozes de intérpretes consagrados da música brasileira.

Além de ser uma ótima oportunidade para prestigiar Graça e Jéssica juntas no palco, o circuito de shows promove uma verdadeira reflexão sobre a ancestralidade.

Mandingas, magias e mirongas têm ligação direta com a cultura africana. Segundo a ialorixá Telma Mariano (Mãe Telma de Iemanjá), os mandingas eram habitantes do Reino de Mali, um dos maiores impérios africanos da Idade Média. A tradição foi trazida para o mundo ocidental e até hoje se fala nas mandingas como uma referência aos poderes ocultos.

Já a palavra magia está relacionada à conexão com a natureza, seja através do sol e da lua ou por meio das ervas medicinais que traziam a tão esperada cura para os escravizados que não tinham acesso a médicos.

Mirongas, por sua vez, é a magia dos Pretos Velhos, que são lembrados nas casas de umbanda por seu direcionamento espiritual e sabedoria.

Graça Braga e Jéssica Américo prestam essa homenagem nesse verdadeiro espetáculo, que tem o apoio do ProAC.

SERVIÇO

Show “Mandingas, Magias e Mirongas”

Sala Adoniram Barbosa, no CCSP

19 horas

Classificação livre

Entrada franca