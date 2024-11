GPA inaugura primeiro Pão de Açúcar Fresh de Santo André 

Nesta quinta-feira (28), a primeira unidade do Pão de Açúcar Fresh em Santo André será inaugurada. Com aproximadamente 590m² de área de vendas e gerando 45 empregos diretos, a loja fica na Rua das Monções, 554. A unidade contará com aproximadamente 6.500 mil itens com foco nas compras repositoras de produtos frescos, que representam mais de 60% do sortimento. No ABC, já há uma unidade do Pão de Açúcar Fresh em São Caetano do Sul.

Com foco em alimentação fresca e perecíveis, o Pão de Açúcar Fresh tem como objetivo oferecer um sortimento completo e especializado em frutas, legumes, verduras, serviços em açougue, sushi de fabricação própria, padaria, balcão de frios e queijos. A loja tem, também, uma variedade de produtos de conveniência de mercearia básica, complementar e líquida, como itens de café da manhã, sucos feitos na loja, azeites, massas e vinhos, em um ambiente aconchegante que reúne praticidade e comodidade.

“Abrir essa unidade do Pão de Açúcar Fresh em Santo André, uma região de alta importância para nós e que já conta com uma presença forte do Pão de Açúcar, é um movimento alinhado às estratégias de negócio do Grupo, que visa avançar cada vez mais nos formatos de vizinhança premium. Agora, os clientes podem contar com uma loja especializada em alimentação fresca e saudável, com toda a qualidade e confiança já reconhecida do Pão. Nosso objetivo é trazer uma solução completa em perecíveis aos clientes do ABC Paulista com comodidade e praticidade”, destaca Emerson Colinas, Diretor de Operações de Proximidade do GPA.

A nova unidade também está totalmente integrada às plataformas de entregas e também ao e-commerce do Pão de Açúcar, com a opção de comprar pelo site Link ou pelo app Pão de Açúcar Mais. Se preferir, o cliente pode comprar online e retirar as compras na loja.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos e feriados das 8h às 20h.

O formato de Proximidade, no qual o Pão de Açúcar Fresh se encaixa, é o motor da expansão do GPA para os próximos anos e no último trimestre apresentou crescimento de 13,7% nas vendas totais. Nos últimos 12 meses, foram abertas 43 lojas desse modelo. Essas lojas oferecem sortimento de maior frequência de compra e a proposta é que sejam a despensa do cliente.