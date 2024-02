GP Wilson Fittipaldi Júnior: Stock Car homenageia o vice-campeão de 1991

A temporada 2024 da Stock Car Pro Series começa neste fim de semana (02 e 03/03), com uma homenagem a um dos grandes nomes da história do automobilismo brasileiro. A etapa que marca o início do campeonato levará o nome de GP Wilson Fittipaldi Júnior, em tributo ao ex-piloto, idealizador e líder da única equipe brasileira da história do Mundial de Fórmula 1, a Copersucar-Fittipaldi, e vice-campeão da Stock Car, em 1991.

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), será o palco deste tributo em lembrança ao membro da família Fittipaldi que nos anos 60, 70 e 80, ao lado do irmão mais novo, Emerson, deu início a um movimento que encerrou uma fase menos profissional do esporte a motor do país. Wilsinho, ou Tigrão, como era conhecido nos autódromos, faleceu na última sexta-feira (23/03) em São Paulo, aos 80 anos.

Wilsinho deixa um enorme legado para o automobilismo brasileiro. Filho do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi, um jornalista e incentivador do esporte que criou uma das mais importantes competições do automobilismo brasileiro, as Mil Milhas de Interlagos, realizadas até hoje.

Inteligente e irrequieto, Wilsinho desenvolveu o primeiro kart e promoveu a primeira corrida deste micro-monoposto no Brasil.

Depois de desenvolver vários carros de corrida no país, partiu para um projeto impensável para a época: a criação da Fittipaldi, a primeira e única equipe baseada fora da Europa que disputou o Mundial de Fórmula 1 entre 1975 e 1982. Além de Emerson, outros pilotos do país também representaram o time, como Ingo Hoffmann e Chico Serra, que depois se tornaram ícones da Stock Car. Filho de Wilsinho, Christian Fittipaldi também competiu na principal categoria brasileira, entre 2005 e 2006.

Em família: o jovem Christian brinca com o pai durante etapa da Stock Car

Foto: Sergio Sanderson

Programação e transmissão

As atividades de pista em Goiânia para a primeira etapa do campeonato começam nesta sexta-feira, 1º de março, dia reservado para treinos livres. O sábado será bastante movimentado no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Às 11h está marcada a sessão classificatória que vai definir o primeiro pole position de 2024. Pouco depois, a partir de 13h, os fãs terão uma grande novidade com a visitação aos boxes, que neste ano vai acontecer também aos sábados. O dia será completado com a primeira corrida Sprint da Stock Car, com largada prevista para 14h40.

O cronograma será completado no domingo. A visitação aos boxes está marcada para 10h, e pouco depois, ao meio-dia, os pilotos vão largar para a corrida principal do GP Wilson Fittipaldi. A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, além do canal oficial da categoria no YouTube; Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

WILSON FITTIPALDI JÚNIOR

Nascimento: 25/12/1943, em São Paulo (SP). Faleceu em 23/02/2024, aos 80 anos

Filho de jornalista especializado Wilson ‘Barão’ Fittipaldi e Josefa ‘Juzy’ Wojciechowska

Irmão mais velho de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1

Pai do ex-piloto de Fórmula 1, F-Indy e Stock Car, Christian Fittipaldi

Construtor do primeiro kart no Brasil e organizador da primeira corrida da categoria no país

Idealizador da primeira equipe do Mundial de Fórmula 1 baseada fora da Europa

Pela Copersucar-Fittipaldi, ou apenas Fittipaldi, correram pilotos que tornaram-se lendas do automobilismo brasileiro, como o próprio Emerson e também Ingo Hoffmann e Chico Serra

Fórmula 1

Corridas disputadas: 35 (entre 1972 e 1975)

Melhor resultado: 5º lugar no GP da Alemanha de 1973

Líder do projeto da Copersucar-Fittipaldi, única equipe brasileira a correr no Mundial de Fórmula 1, com estreia no GP da Argentina de 1975.

Stock Car

Corridas disputadas: 50

Temporadas: 6

Melhor resultado: vice-campeão em 1991

Vitórias: 2 (Curitiba, 1991; Jacarepaguá, 1995)

Pódios: 20

Poles: 1

Voltas mais rápidas: 4

GP WILSON FITTIPALDI JÚNIOR

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 1º de março

08h00 – Treino de Rookie

09h00 – Shakedown

11h00 – Treino Livre 1

15h00 – Treino Livre 2

Sábado, 2 de março

11h00 – Classificação

13h00 – Visitação aos boxes

14h40 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de março

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)