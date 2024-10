GP São Paulo terá sistema especial de mobilidade para o público com o Trem Pole Position

O GP São Paulo de F1 se aproxima de mais uma edição na capital paulista e anuncia uma novidade impactante aos fãs do automobilismo que ocuparão a cidade nos dias 01, 02 e 03 de novembro. Pela primeira vez, trens expressos e com horários marcados serão disponibilizados para o transporte direto ao Autódromo de Interlagos. As vendas dos bilhetes exclusivos, que garantem ida e volta, serão abertas a partir desta quinta-feira, 10 de outubro, ao meio-dia, pelo site Passaporte Mobilidade, no valor de R$ 30,00 (válido para ida e volta).

O serviço especial tem como objetivo facilitar o deslocamento dos fãs até o local do evento, com velocidade, conforto e segurança, além de contribuir com a menor emissão de carbono causada pelos automóveis que se deslocam intensamente pela cidade. O entorno do Autódromo, inclusive, será todo bloqueado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e somente veículos credenciados poderão circular.

Como funciona:

O serviço expresso via Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto, em uma viagem de aproximadamente 25 minutos de duração. Os trens partirão da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi, outro ponto de embarque, seguindo direto para a Estação Autódromo.

O embarque será feito em uma plataforma exclusiva do serviço expresso na Estação Pinheiros, não interferindo no fluxo dos passageiros dos serviços regulares.

Os paulistanos e turistas também podem acessar a Linha 9-Esmeralda, partindo de diversos pontos da região metropolitana de São Paulo, utilizando o serviço de CPTM e Metrô Regular. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata e 9-Esmeralda estarão abertas para embarque e desembarque, funcionando das 4:40 até a 00:00, com passagem a R$ 5,00.

O local de desembarque se encontra a pelo menos 800 metros de distância de um dos portões de acesso ao Autódromo de Interlagos, equivalente a 13 minutos de caminhada. Confira abaixo a relação de distância e tempo de trajeto para os portões:

Setor G/Fanzone: 800m – aproximadamente 13 minutos de caminhada

Setor H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos de caminhada

Setor Porto Bank: 1,2 km – aproximadamente 18 minutos de caminhada

Setor M/D: 2km – aproximadamente 25 minutos de caminhada

Setor B: 2.3km – aproximadamente 30 minutos de caminhada

Setor T/HEINEKEN VILLAGE: 2.4km – aproximadamente 32 minutos de caminhada

Setor A: 2.6km – aproximadamente 35 minutos de caminhada

Outra alternativa para chegar do ponto de desembarque ao evento são os ônibus circulares que partem da estação Autódromo com destino aos principais portões de acesso ao GP São Paulo – exceto portão G/Fanzone – com valor de R$ 4,40. Toda a proximidade nos arredores do evento estará sinalizada com as orientações de acesso e policiamento reforçado, garantindo a segurança do público.

Horários de ida e volta:

Ida (da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para novo embarque de público):Sexta-feira (01/11): 9h30, 10h, 10h30, 11hSábado (02/11) e Domingo (03/11): 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 13h

Volta (da Estação Autódromo a Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi para primeiro desembarque):

Sexta-feira (01/11): 15h, 15h30, 19h30, 20h

Sábado (02/11): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h

Domingo (03/11): 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h.

Outras opções pela cidade:O sistema especial de acesso ao GP São Paulo deste ano não para por aí, com outras ofertas em parceria com a SP Trans e também um modelo de transporte executivo.

ÔNIBUS EXPRESSO GPSP – Em caso de preferência de parte do público, os ônibus expressos do Serviço SPTrans atenderão ao Autódromo de Interlagos a partir de alguns locais – SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon/MASP/ e Terminal Santo Amaro – de forma rápida e segura. Os veículos contam diretamente com embarques e desembarques próximos aos principais portões do Autódromo de Interlagos, com tarifa a R$ 4,40.

TRANSPORTE EXECUTIVO SQUAD – Em mais uma iniciativa, o GP São Paulo contará com a parceria da SQUAD, disponibilizando ônibus executivos exclusivos para mais conforto e tranquilidade.

Pontos de Embarque:

Shopping Market Place.

Holiday Inn Anhembi

Hotel ibis São Paulo Barra Funda

InterContinental São Paulo, an IHG Hotel

Desembarque:

Lounge exclusivo na Praça Enzo Ferrari, próximo ao Autódromo de Interlagos. Haverá vans que levarão os clientes Squad da Praça Enzo Ferrari até os portões do Autódromo.

Tarifa: R$ 260,00 (ganhe 30% de desconto com o cupom GALERA30OFF na compra do serviço para cinco ou mais pessoas.)

TRANSPORTE EXECUTIVO SQUAD – https://www.voudesquad.com.br/evento/gpsp2024

Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024

Datas: 01, 02 e 03 de novembro – Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo

Site oficial: f1saopaulo.com.br

Ingressos -Eventim – tiqueteira oficial: eventim.com.br/f1saopaulo

Sobre o GP São Paulo de F1

O GP São Paulo de F1 é o principal evento recorrente do calendário esportivo brasileiro. Uma das etapas do Campeonato Mundial de pilotos e construtores, acontece anualmente no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. A última edição reuniu público de 267 mil pessoas no autódromo nos três dias de evento e injetou mais de R$1,64 bilhão na economia local, além de proporcionar cerca de 17 mil empregos. Transmitido ao vivo para mais de 180 países, gera US$ 439 milhões em retorno de mídia para a cidade de São Paulo. Além de proporcionar entretenimento de qualidade, o GP São Paulo de F1 coloca à disposição de seus parceiros uma poderosa plataforma para divulgação de marcas e para relacionamento. Em total alinhamento com as diretrizes da F1, o GP São Paulo é agente disseminador da cultura da sustentabilidade ambiental, do respeito à diversidade e da inclusão social.