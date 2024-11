GP do Catar acelera corrida pelo título entre McLaren, Ferrari e Red Bull

Neste fim de semana, a Fórmula 1 avança para sua penúltima etapa, com a realização do Grande Prêmio do Catar. A competição está marcada para domingo, dia 1º, às 13h, horário de Brasília, no Circuito Internacional de Lusail.

Os entusiastas da velocidade poderão acompanhar o evento tanto na televisão aberta, através da Band, quanto em canais fechados, como o Bandsports.

Esta é apenas a terceira ocasião em que o circuito catariano recebe a Fórmula 1. A pista, com uma extensão de 5.419 metros, estreou no calendário da categoria em 2021.

Embora o título do campeonato mundial de pilotos já esteja definido, com Max Verstappen da Red Bull assegurando seu quarto título após sua vitória no GP de Las Vegas, a disputa entre os construtores permanece intensa. Três equipes ainda estão na corrida pelo campeonato: McLaren, Ferrari e Red Bull. No total, há 103 pontos ainda disponíveis para disputa – 59 no Catar e mais 44 na etapa final em Abu Dhabi.

Atualmente, a McLaren lidera o ranking de construtores com 593 pontos. Logo atrás está a Ferrari, somando 557 pontos, seguida pela Red Bull com 544 pontos. Essa acirrada competição promete intensificar ainda mais as emoções nas pistas até o final da temporada.