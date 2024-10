GP de São Paulo aumenta número de turistas internacionais no estado em 16,3%, segundo Embratur

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo (GP de São Paulo), que acontece no próximo domingo (3), está movimentando o turismo brasileiro. Levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostra crescimento de 16,3% na emissão de passagens aéreas em voos internacionais para o estado na semana que antecede o GP de Interlagos. Motivados pelo retorno de um piloto argentino ao grid após 23 anos (Franco Colapinto) de hiato, os hermanos estão entre os maiores acréscimos, com salto de 25,7% em relação à semana anterior ao GP do Brasil em 2023.



O levantamento da Gerência de Inteligência de Dados e Competitividade da Embratur mostra, ainda, outros dois países sul-americanos liderando o aumento aumento percentual no volume de tickets para o período: o Chile (64,7%) e o Peru (63,8%). A exemplo do primeiro jogo da National Football League (NFL) na América do Sul, realizado em setembro deste ano, que movimentou cerca de R$ 336 milhões, o GP de São Paulo deve agitar a economia no estado.



Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os grandes eventos esportivos são uma oportunidade de aumentar a visibilidade do Brasil no mundo. “Os viajantes vêm para ver o GP de São Paulo, mas também procuram conhecer outros atrativos locais, a gastronomia, a cultura, os parques e mesmo as praias mais próximas. É um turista que tem um perfil de consumo mais elevado, vai viver boas experiências em nosso país, e tem grande possibilidade de retornar com mais tempo, com a família”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.



Principal porta de entrada



São Paulo é a principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil e o número de turistas internacionais cresceu 15% em setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2023. Ao todo, 178.977 turistas de outros países visitaram o estado paulistano em setembro de 2024, superando em mais de 23 mil os 155.607 do mesmo período do ano passado. No acumulado, de janeiro a setembro de 2024, o número de visitantes também aumentou. Foram 1.636.015 de turistas estrangeiros neste ano, contra 1.520.174, em 2023, o que representa acréscimo de 7,6%.



Esse crescimento acompanha os números nacionais. Entre janeiro e setembro, 4.897.671 de turistas estrangeiros entraram no Brasil, um aumento de 12% em comparação com o mesmo período de 2023. E com direito a resultado recorde para o mês de setembro em toda a série histórica, iniciada em 1989: ao todo, 445.389 viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro do ano passado.