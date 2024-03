GP da Austrália faz homenagem a Ayrton Senna em seus 30 anos de legado

A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, promoveu uma surpresa para o público que acompanhou o GP em Melbourne, na Austrália, país em que Ayrton Senna fez história ao conquistar sua 41ª e última vitória na Fórmula 1, em 1993. No domingo, 24 de março de 2024, na mesma semana em que o tricampeão completaria 64 anos, no dia 21, um helicóptero com as cores do icônico capacete usado por Senna sobrevoou o entorno do Circuito de Albert Park. Após a “Drivers Parade”, tradicional desfile dos pilotos em carro aberto antes da formação do grid, a aeronave surgiu no céu e percorreu o traçado da pista.

Veja o vídeo na íntegra no site.

O ano de 2024 marca três décadas do adeus de Ayrton Senna (Imagem: Divulgação)

A homenagem é a primeira da temporada feita pela Fórmula 1 para celebrar os 30 anos de legado de Ayrton Senna, que acontece durante o ano de 2024. A Senna Brands também promove uma série de ações para lembrar o ano histórico, como eventos, exposições, parcerias e lançamentos exclusivo em homenagem ao ídolo. São ativações especiais da Marca Senna e Senninha, que reapresentam ao público os valores e princípios do maior piloto brasileiro de todos os tempos de uma maneira ainda mais especial.

Ayrton Senna e o GP da Austrália

Na icônica corrida em Adelaide, que ocorreu em 1993, Senna venceu o piloto francês Alain Prost pilotando a McLaren em uma performance inesquecível, conquistando a pole position e liderando a prova praticamente do início ao fim. A última vitória de Senna marcou também a despedida do rival Alain Prost das pistas. Antes da aposentadoria, durante as celebrações do pódio, em um gesto exemplar de respeito e espírito esportivo, Senna convidou Prost para subir o degrau mais alto ao seu lado.

Outro fato marcante daquele fim de semana aconteceu após a prova. Senna esteve presente em um show da cantora Tina Turner, que se apresentava na cidade, e dedicou ao tricampeão a música “Simply The Best”. Outro GP memorável na Austrália aconteceu em 1991, também no circuito de Adelaide. Já com título da temporada nas mãos, Senna cravou a pole e segurou a liderança debaixo de muita chuva. Após 16 voltas e muitos acidentes, a prova foi interrompida, sendo considerada a corrida mais curta da Fórmula 1.

Em toda a carreira, Senna soma 2 vitórias em GPs e é recordista de poles no antigo circuito de rua de Adelaide, com voltas mais rápidas em 1985 (estreia do circuito), 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993.

Senna Brands

A Senna Brands celebra 30 anos do legado de Ayrton Senna em 2024. Com intuito de gerir e maximizar os ativos das marcas Senna e Senninha, além de perpetuar a imagem e história de Ayrton Senna, a empresa promove neste ano uma série de ativações em celebração aos 30 anos de memória do maior piloto brasileiro de todos os tempos. Novas parcerias e produtos exclusivos, desde vestuário, peças de luxo até produtos infantis. Além da estreia global da série documental em parceria com a Netflix, lançamentos pensados para todas as gerações de fãs de Ayrton Senna espalhados pelo mundo.