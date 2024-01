GP Cidade de São Paulo abre programação nesta quinta-feira

O dia do aniversário de 470 anos da capital paulista marca, também, o início das atividades de pista do GP Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta no Autódromo de Interlagos. Serão mais de 40 horas de atividades para os carros. No entanto, serão as bikes que abrirão a programação a partir das 8 horas, com um passeio ciclístico pelos 4.309 metros do traçado. A partir das 11h30, os carros acionam os motores e iniciam uma verdadeira maratona.

Além dos quase 60 carros envolvidos na prova principal, também haverá corridas e treinos de pré-temporada para outras categorias. AMG Cup, que utiliza os modelos Mercedes-Benz GT4, CLA45 e C300, e categorias de carros de fórmula que integram o Campeonato Paulista fazem apenas treinos. As corridas serão da Fórmula 1600 e Gold Classic.

“Procuramos ajustar a programação para que todo mundo tenha tempo suficiente para buscar os melhores ajustes, os melhores tempos e, em caso de algum problema, poder efetuar o conserto sem perder uma sessão”, garante Thiago Pereira, do Interlagos Sport Marketing.

Para a prova de 1000 Milhas que terá largada a meia-noite de sábado para domingo, os pilotos e equipes terão dois tipos de treinos. Primeiro, apenas com carros da categoria na pista. Depois, com todas as categorias andando juntas.

“Temos um grid eclético, com carros de diferentes motorizações e velocidades. Isso requer cuidados com a segurança, e para os pilotos é fundamental os treinos conjuntos, tanto durante o dia, quanto durante a noite para que essa adaptação seja o mais efetiva possível”, garante Thiago.

A programação prevê os treinos de classificação na tarde de sexta-feira, com corridas no sábado a partir das 11h40.

Ingressos

Os ingressos para acompanhar as provas de automobilismo no sábado e domingo podem ser comprados através do site www.ingresse.com/gpdesp1000milhas, somente para áreas de receptivos especiais como Paddock Club à R$600, que contará com Grid Pass, open bar, buffet, e acesso ao Boulevard. Outro setor é o 1000 Milhas Experience, a R$ 200, com acesso ao Boulevard e o Grid Pass para a corrida.

Já o 1000 Milhas Festival é gratuito, com acesso ao festival, às arquibancadas, shows, ativações, e à praça de alimentação. Para quem quiser acompanhar do conforto de casa, a prova será transmitida pelo canal do YouTube Race TV Oficial, e a primeira e última hora terão a transmissão do Band Sports. A corrida conta com carros protótipos e de turismo, e as ações de pista já começam na quinta-feira (25), após o passeio ciclístico.

O GP Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta tem a organização do Interlagos SportMarketing, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Chevrolet Absoluta e pneus Yokohama.

Programação GP Cidade de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta

Quinta-feira – 25/01

08h00-11h20 – Passeio Ciclístico

11h25-12h25 – TL1 Turismo

12h30-13h30 – TL1 Protótipos

13h35-14h05 – Treino Fórmulas

14h10-14h40 – AMG Cup

14h45-16h45 – TL 1000Milhas Geral

16h55-17h25 – AMG Cup

17h30-18h10 – Treino Fórmulas

20h30-22h30 – TL2 1000Milhas Geral