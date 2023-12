Governo Tarcísio abre comissão para apurar vazamento do Provão Paulista

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) instaurou nesta sexta-feira (1º) uma comissão para apurar o possível vazamento do tema da redação do Provão Paulista. Os estudantes de 3º ano fizeram a redação na quinta-feira (30), mas, na noite anterior, o tema “Desafios do combate à fome” já circulava nas redes sociais.

Segundo a Secretaria de Educação, há indícios de que o vazamento da redação tenha ocorrido em três escolas estaduais, localizadas na zona leste de São Paulo, em Campinas e São Carlos. O nome das unidades não foi informado.

A comissão será formada por representantes da sociedade civil das três universidades estaduais paulistas (USP, Unicamp e Unesp), da Fatec e da Univesp – além de integrantes da própria secretaria e da Vunesp, fundação responsável pela elaboração da prova.

A secretaria não informou como serão selecionados os representantes de cada instituição. Também não informou qual a qualificação dessas pessoas para conduzir a apuração.

A decisão de ter uma comissão formada apenas por pessoas da sociedade civil difere do protocolo seguido pelo Ministério da Educação quando há suspeita de vazamento do Enem. Neste ano, por exemplo, o governo Lula (PT) acionou a Polícia Federal após ter identificado imagens do caderno de provas do Enem 2023 em circulação nas redes sociais.

A secretaria não informou se planeja acionar a Polícia Civil ou se registrou boletim de ocorrência da possível fraude.

“Será de responsabilidade da comissão a investigação de possíveis falhas, incluindo os indícios de vazamento do tema da prova de redação da 3ª série em três escolas participantes, e, assim, assegurar a integridade e a imparcialidade do processo seletivo que na edição de 2023 que tem participação de mais de 1,2 milhão de alunos”, disse a secretaria.

O Provão Paulista está sendo aplicado pela primeira vez neste ano. O vestibular seriado vai selecionar estudantes de escolas públicas para ocupar 15.369 vagas em instituições de ensino superior do estado. Mais de 2,7 mil dessas vagas são para o ingresso nas três das mais prestigiadas universidades do país, USP, Unicamp e Unesp.

Nesta segunda (4), os alunos de 1º e 2º ano do ensino médio fazem o segundo dia de prova, sendo que a nota desta edição será considerada quando eles estiverem no 3º ano. A ideia é que o Provão Paulista seja um vestibular seriado, com notas acumuladas nas três séries.