Governo SP entrega balsa para a Baixada Santista e anuncia Operação Verão

A travessia que interliga os munícipios de Santos e Guarujá, na Baixada Santista, ganhou nesta segunda-feira um reforço importante com a entrega da embarcação FB-11, reformada e modernizada após um investimento de R$ 10,8 milhões. A balsa complementa a frota dessa travessia, contribuindo para o atendimento da demanda na alta temporada. É a décima embarcação reformada por essa gestão e entregue aos usuários do sistema de travessias em todo o estado, resultando em um investimento total de R$ 73,4 milhões exclusivamente em reformas de balsas.

A entrega foi realizada pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, acompanhada pelo subsecretário de Logística e Transportes, Denis Gerage Amorim, e pelo diretor técnico do Departamento Hidroviário (DH), Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr. Na ocasião, foi também apresentada a Operação Verão 2024-2025, que reforça o atendimento aos usuários nas travessias litorâneas para a alta temporada.

De acordo com a secretária, a entrega da FB-11 faz parte de um amplo esforço para modernizar as travessias na região. “Esta é a quinta de seis balsas reformadas e modernizadas que entregaremos até o final de dezembro para Santos/Guarujá, com um investimento total de R$ 44 milhões apenas na Baixada Santista, dentro de um montante de R$ 200 milhões investidos nos últimos dois anos em todo o sistema de travessias. Nosso objetivo é garantir mais segurança, conforto e agilidade para os usuários que utilizam as travessias diariamente, além de atender às necessidades do período de férias na região”, destacou.

A Operação Verão 2024-2025 contará com mais um reforço na segunda quinzena de dezembro, quando a balsa FB-10 será incorporada à frota, elevando o total para nove embarcações em operação na travessia Santos/Guarujá. O aumento da capacidade visa oferecer maior eficiência e qualidade no transporte, que é fundamental para a mobilidade na região. Vale ressaltar que a capacidade operacional máxima, considerando as gavetas — sistema de atracação disponível na travessia de Santos/Guarujá —, é de oito embarcações. Assim, durante o verão, uma embarcação extra é mantida como reserva para garantir o fluxo contínuo. “A reforma da FB-11 faz parte do Programa de Modernização da Frota das Travessias e visa garantir uma embarcação mais eficiente, confortável e segura para os nossos usuários. Essa balsa vem para complementar a frota da travessia, contribuindo para o atendimento da alta demanda esperada no período de verão e reforçando a qualidade na prestação dos serviços”, explica Denis.

As melhorias realizadas na FB-11 incluem a recuperação estrutural, a substituição de equipamentos de segurança e salvatagem, a revisão dos sistemas de navegação e comunicação, a instalação de novas rampas quebra-mar e a provisão de itens como extintores de incêndio, botes de salvamento, coletes salva-vidas e boias. Além disso, o sistema elétrico e eletrônico da embarcação, os comandos e o monitoramento de motores e reversores foram substituídos, garantindo maior confiabilidade e segurança para os usuários. “Nosso compromisso com a população é assegurar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados, garantindo que o sistema de travessias litorâneas atenda às necessidades dos usuários com eficiência, conforto e segurança”, concluiu Agnaldo.

Operação Verão 2024-2025

Com início no próximo dia 15 de dezembro, a Operação Verão 2024-2025 estará em vigor até 10 de março para agilizar as travessias diante do movimento maior de veículos e reduzir o tempo de espera. A operação especial se estenderá por praticamente um mês a mais do que no ano passado e incluirá o Carnaval, que será realizado no início de março.

Na rota Santos/Guarujá, além das duas novas balsas, o sistema contará com o serviço de gestão de filas, iniciado no meio deste ano, com investimento de R$ 6,9 milhões do Governo de SP. A ação organiza o acesso aos embarques com agentes que sinalizam, controlam acessos e orientam usuários, reforçando o efetivo em períodos de maior demanda. O serviço ajuda a combater práticas como os “furões de fila” em travessias movimentadas, promovendo organização e respeito à ordem de chegada, beneficiando a todos que utilizarão do serviço.

Durante a Operação Verão 2023-2024, que ocorreu de 19 de dezembro de 2023 a 19 de fevereiro deste ano (63 dias), foram transportados 2,9 milhões de veículos (automóveis, bicicletas, caminhões e motocicletas) e 1,2 milhão de pedestres.

O sistema de travessias conta com oito trajetos no litoral paulista: São Sebastião/Ilhabela (Litoral Norte); Santos/Vicente de Carvalho, Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá (Litoral Centro); e Cananeia/Ilha Comprida, Iguape/Jureia, Cananeia/Continente e Cananeia/Ariri (Litoral Sul).

PPP das Travessias Hídricas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), publicou, no dia 22 de novembro, no “Diário Oficial do Estado” (DOE), a abertura da consulta pública para colher sugestões e contribuições da população sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) para operação, manutenção e realização de investimentos para exploração do sistema de travessias hídricas de competência do Estado.

Os documentos técnicos, estudos e as minutas de edital e contrato estarão disponíveis no site da SPI, por meio do data room, cujo acesso será concedido mediante pedido encaminhado ao e-mail: [email protected], contendo nome completo, e-mail, CPF, instituição, telefone e cidade do(a) requerente. As informações a respeito do projeto podem ser consultadas no site da SPI: Link

O prazo para envio de contribuições ficará aberto até o dia 23 de dezembro de 2024. Saiba mais aqui: Link

As audiências públicas da PPP serão realizadas em Cananeia, Santos e São Sebastião, de forma presencial e com transmissão pela internet via canal oficial do Governo de SP no YouTube.

A primeira audiência será em Cananeia, no dia 5, a partir das 11h, no Centro Comunitário do Rocio, que fica na Rua Jair de Melo Viana. No dia 9, será em Santos, na Associação Comercial, localizada na Rua Quinze de Novembro, 137, no Centro. A sessão terá início às 10h. A terceira e última será realizada no dia 11, a partir das 10h, no Auditório da Secretaria Municipal da Educação de São Sebastião, que fica na Rua Amazonas, 13, no Centro.

A participação nas audiências públicas será aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Porém, aqueles que desejarem realizar manifestação oral deverão fazer a inscrição por meio dos respectivos formulários:

• Cananeia: inscrições até as 17h do dia 4 de dezembro de 2024 pelo link: Link

• Santos: inscrições até as 17h do dia 6 de dezembro de 2024 pelo link: Link

• São Sebastião: inscrições até as 17h do dia 10 de dezembro de 2024, pelo link: Link

A concessão do Sistema de Travessias Hídricas do Estado faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) e inclui a operação, manutenção e exploração de 14 linhas aquaviárias, sendo 8 litorâneas (operadas pelo Departamento Hidroviário nas regiões norte, centro e sul do litoral paulista), 3 do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia e 3 no Reservatório de Paraibuna. Juntas, essas linhas atendem mais de 50 mil usuários diariamente.

A proposta do Governo de SP prevê a renovação completa da frota, implantação de 20 novos terminais e ampliação/reforma dos existentes; redução dos tempos de fila (melhora na oferta do serviço); e a eletrificação das travessias. O investimento previsto é superior a R$ 1 bilhão e a demanda estimada para 2050 é de 22 milhões de passageiros. Em relação à tarifa, o valor será mantido.

Investimentos nas travessias

A modernização das travessias inclui melhorias nas estruturas de embarque e desembarque e na gestão de filas, com investimentos significativos. Em Santos, foram entregues a reforma da estação de Vicente de Carvalho, com investimento de R$ 6,8 milhões, e a construção do Flutuante DH-IV, que demandou R$ 8 milhões. Esta estrutura moderna conta com duas passarelas, 250 m² de superfície e capacidade para operações simultâneas de embarque e desembarque. Também no início de 2024, foram concluídas obras de construção do Flutuante DH III em Ariri, com um investimento de R$ 4,2 milhões.

A estação da Praça da República segue em evolução nas obras, com investimento de R$ 5,6 milhões.

Na travessia São Sebastião/Ilhabela, a segunda em volume de demanda, as obras de reforma dos flutuantes das duas cidades foram concluídas com um investimento total de R$ 13,8 milhões. “Essas melhorias garantem uma estrutura mais segura e confortável, especialmente para o período de alta temporada”, afirma Natália.

Para organizar o fluxo de veículos, o governo investiu R$ 6,9 milhões no projeto Gestão de Apoio ao Trânsito, com agentes do Departamento Hidroviário auxiliando na organização das filas, sinalização e orientação aos usuários. Além disso, contratou uma empresa especializada para verificar o peso e as dimensões dos caminhões na travessia São Sebastião/Ilhabela, com investimento de R$ 4,5 milhões. Com essas iniciativas, o Governo do Estado reforça o compromisso com a modernização e a eficiência do sistema de travessias, promovendo uma experiência mais segura e ágil para os usuários e preparando o setor para atrair investimentos privados no futuro.

Entregas realizadas:

Embarcações entregues em 2023

No ano passado, foram entregues cinco embarcações para o sistema de travessias litorâneas – investimento de R$ 34,3 milhões. Dessas cinco embarcações, as duas primeiras atendem a travessia Santos-Guarujá (FB-26 e FB-14), e as outras três (FB-25, FB-29 e FB-19) atendem a travessia de São Sebastião-Ilhabela:

FB-26: R$ 4,9 milhões, capacidade para 28 veículos e 96 pedestres.

FB-14: R$ 3,9 milhões, capacidade para 24 veículos e 91 pedestres.

FB-29: R$ 6,7 milhões, capacidade para 36 veículos e 140 pedestres.

FB-19: R$ 8,7 milhões, capacidade para 40 veículos e 150 pedestres.

FB-25: R$ 10,1 milhões, capacidade para 65 veículos e 359 pedestres.

Embarcações entregues em 2024

Em 2024, já foram entregues cinco embarcações reformadas e renovadas, com um investimento total de R$ 38,7 milhões:

FB-21: R$ 6,8 milhões, capacidade para 21 veículos e 158 pedestres.

FB-28: R$ 8,1 milhões, capacidade para 44 veículos e 162 pedestres.

FB-27: R$ 8,5 milhões, capacidade para 44 veículos e 216 pedestres.

Lancha Canéu: R$ 4,5 milhões, capacidade para 190 pedestres.

FB-11: R$ 10,8 milhões, capacidade para 36 veículos e 200 pedestres.

Embarcações a serem entregues ainda em 2024 – em finalização de reforma:

Para o segundo semestre de 2024, outras quatro embarcações estão em fase final de reforma, totalizando R$ 28,6 milhões em investimentos:

FB-30: R$ 8,3 milhões, capacidade para 56 veículos e 320 pedestres.

FB-05: R$ 6,6 milhões, capacidade para 20 veículos e 164 pedestres.

FB-15: R$ 4,6 milhões, capacidade para 20 veículos e 96 pedestres.

FB-10: R$ 9,1 milhões, capacidade para 32 veículos e 200 pedestres.

Embarcações em reformas em andamento a serem entregues em 2025:

Total de investimento de R$ 24,3 milhões

FB-18: R$ 8,9 milhões, capacidade para 32 veículos e 244 pedestres.

FB-16: R$ 4 milhões, capacidade para 10 veículos e 60 pedestres.

LS-05: R$ 6 milhões, capacidade para 20 veículos e 164 pedestres.

LS-02: R$ 5,4 milhões, capacidade para 370 pedestres.

Locação de quatro embarcações para o Reservatório de Paraibuna: R$ 6,6 milhões.

Investimento em motores e reversores: R$12 milhões