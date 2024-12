Governo de SP autoriza investimentos de R$ 246 milhões em três rodovias administradas pelo DER

O governador Tarcísio de Freitas assinou, no último sábado (14), ordens de serviço para início de obras em três rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP): a SP 057, em Juquitiba; a SP 324, em Vinhedo; e a SP 461, que liga Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso, na região de São José do Rio Preto.

Os aportes, no valor de R$ 246 milhões, foram anunciados durante visita a Franca, na região de Ribeirão Preto, onde o governador entregou a pavimentação da Rodovia Rio Negro e Solimões (SP 336), vistoriou obras do Hospital Estadual e participou da recepção do voo inaugural da nova rota que passa a atender a região.

