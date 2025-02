Governo pressiona Rodrigo Pacheco para assumir ministério

Nos últimos dias, o governo brasileiro tem intensificado esforços para persuadir o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a assumir um cargo ministerial. Fontes do Estadão/Broadcast Político revelam que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é um dos principais articuladores dessa estratégia.

Além de Wagner, diversos líderes e ministros têm se reunido com Pacheco e seus aliados, buscando convencê-lo a aceitar a proposta. Até o momento, o ex-presidente do Senado ainda não tomou uma decisão definitiva e manifestou o desejo de tirar alguns dias de descanso fora do país. Os representantes do governo esperam obter uma resposta clara de Pacheco antes de sua viagem.

Senador avalia possibilidades, mas evita relação com o PSD

Wagner agendou uma reunião com Pacheco para esta semana, enquanto outros membros da equipe governamental atuam discretamente para influenciar a decisão do senador. Alguns interlocutores chegaram a sugerir que ele teria liberdade para escolher qualquer ministério que desejasse. Por outro lado, houve quem apenas destacasse a relevância que sua participação traria à administração do presidente Lula.

De acordo com informações obtidas pelo Estadão/Broadcast Político, Pacheco manifesta interesse em dois ministérios específicos: Justiça e Segurança Pública e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Contudo, até agora, o presidente Lula não indicou qualquer intenção de substituir os atuais ministros Ricardo Lewandowski e Geraldo Alckmin, que também exerce a função de vice-presidente.

O senador deixou claro que não deseja que sua nomeação seja interpretada como uma concessão ao PSD e aguarda um convite formal do presidente Lula para considerar suas opções. Além disso, o Ministério de Minas e Energia está entre os cargos que Pacheco expressou a aliados que não pretende ocupar. A principal razão seria evitar qualquer impressão de deslealdade para com Alexandre Silveira, atual ministro da pasta e ex-colega senador indicado por Pacheco.