Governo Lula Revoluciona Pós-Graduação com Aulas Online ao Vivo

O governo Lula (PT) está prestes a implementar uma regulamentação que transformará o cenário das pós-graduações stricto sensu no Brasil, ao integrar aulas online ao vivo nos programas presenciais de mestrado e doutorado. A nova normativa, definida pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), será oficializada na próxima semana e visa responder ao aumento do uso de tecnologias educacionais pós-pandemia.

A instrução normativa estabelecerá um “processo híbrido de ensino e aprendizado”, mas manterá o caráter presencial dos cursos. A Capes permitirá aulas online ao vivo, desde que não sejam todas as atividades do curso, respeitando a autonomia das instituições para definir a carga horária remota. No entanto, atividades gravadas não contarão para a carga horária oficial, sendo consideradas apenas como conteúdos complementares.

A presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho, destaca que esta medida preenche uma lacuna existente, alinhando-se às diversas realidades dos cursos diante do avanço tecnológico no ensino. Ela ressalta que a interação com professores é crucial para o processo educacional, justificando a exclusão de atividades assíncronas da carga horária.

Além disso, a regulamentação permitirá que bancas de avaliação sejam realizadas remotamente, flexibilizando processos sem comprometer a qualidade acadêmica. Este movimento ocorre em um contexto onde o Brasil possui 7.317 cursos de mestrado e doutorado vinculados a 4.662 programas de pós-graduação.

Em suma, a nova regulamentação busca equilibrar inovação tecnológica e qualidade educacional nas pós-graduações presenciais brasileiras, garantindo que a experiência acadêmica mantenha-se rica em interatividade e excelência pedagógica. Com essa iniciativa, o governo espera aprimorar ainda mais a educação superior no país.