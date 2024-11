Governo Lula avança em plano para tributar super-ricos e equilibrar contas

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva está em discussões avançadas sobre um pacote de corte de gastos que visa equilibrar as contas públicas. Uma das propostas mais debatidas é a tributação dos super-ricos, medida que surge como contrapartida a cortes em benefícios sociais. A ideia é garantir que o esforço fiscal seja distribuído de maneira equitativa entre todas as camadas da sociedade, atingindo também os super-salários.

Carlos Lupi, ministro da Previdência, confirmou que está em pauta a taxação de quem ganha mais, com projetos para aumentar o imposto de renda dessa faixa. A equipe econômica, liderada por Fernando Haddad, estuda a criação de um imposto mínimo para assegurar uma tributação eficaz sobre a renda dos milionários, como parte de uma estratégia para bancar o aumento da faixa de isenção do IRPF para R$ 5.000. Essa medida recebeu apoio público do presidente Lula, mas gerou preocupações no mercado financeiro. Em resposta, Haddad indicou que a proposta só será enviada ao Congresso no próximo ano.

Ainda não há consenso no governo sobre quais medidas incluir no pacote de cortes, mas há sinais claros da intenção de taxar lucros e dividendos atualmente isentos. Esta era uma promessa de campanha de Lula e já foi tema de projetos durante o governo Bolsonaro. Recentemente, Lula criticou publicamente a “gana especulativa do mercado” e questionou a disposição dos empresários em abrir mão de subsídios. Ele também destacou a necessidade de o Congresso Nacional contribuir mais para equilibrar as contas federais.

Em conclusão, enquanto o debate sobre a tributação dos super-ricos continua, o governo busca formas de implementar medidas fiscais que promovam justiça social sem prejudicar os avanços econômicos necessários.