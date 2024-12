Governo Lula altera estratégia no STF sobre redes sociais

O governo Lula, através da Advocacia-Geral da União (AGU), alterou novamente sua posição no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade das redes sociais em relação ao conteúdo de terceiros. Este julgamento foca no artigo 19 do Marco Civil da Internet, legislação que estipula que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos postados por terceiros se não retirarem o material após uma ordem judicial.

Inicialmente, o governo havia defendido a inconstitucionalidade total do artigo 19, proposta que resultaria na revogação completa desse trecho da lei de 2014. Contudo, a AGU recentemente protocolou uma nova posição, sugerindo a derrubada parcial da norma. Segundo essa proposta, o artigo permaneceria aplicável apenas em circunstâncias específicas, como na proteção da liberdade de imprensa, honra de agentes públicos e disputas relacionadas à reputação de indivíduos.

A defesa atual propõe que as redes sociais sejam responsabilizadas sem necessidade de ordem judicial em casos de crimes contra o Estado democrático de Direito, terrorismo e crimes contra crianças. Ademais, para situações envolvendo perfis falsos ou desinformação deliberada sobre políticas públicas, a responsabilidade das plataformas seria considerada em caso de omissão após notificação extrajudicial.

Esta mudança reflete um ajuste estratégico do governo frente ao impacto das redes sociais no debate público e na proteção dos direitos fundamentais. O foco recai sobre equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de responsabilização por conteúdos nocivos.

Em conclusão, a discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet é essencial para definir os limites e responsabilidades das redes sociais no Brasil. A decisão final do STF poderá estabelecer um precedente importante para o futuro da regulação digital no país.