Governo liberará saque de até R$ 3 mi do FGTS para trabalhadores demitidos sem justa causa

Uma novidade importante para quem optou pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desde 2020, os trabalhadores que escolheram essa modalidade de saque não podiam acessar os recursos do FGTS em caso de demissão sem justa causa. O dinheiro ficava “preso” até a data do aniversário, quando o trabalhador podia sacar uma parte do saldo.

Agora, com a publicação de uma medida provisória no dia 28 de fevereiro de 2025, o cenário muda. Trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e que optaram pelo saque-aniversário poderão acessar até R$ 3.000 dos recursos do seu FGTS imediatamente após a medida provisória. Caso o saldo seja maior, o restante poderá ser liberado 120 dias após a publicação da medida, ou seja, após um período de 4 meses.

Esta medida visa injetar cerca de R$ 12 bilhões na economia, beneficiando mais de 12 milhões de trabalhadores que foram dispensados desde janeiro de 2020. Esse valor será depositado nas contas dos trabalhadores, trazendo alívio financeiro para aqueles que, muitas vezes, ficam sem acesso ao saldo do FGTS em casos de demissão.

Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), destacou a importância de usar esse recurso com responsabilidade: “Esse é um momento crucial para o trabalhador. Embora seja uma injeção de recursos importante, é necessário usar esse valor de forma consciente. O saque do FGTS não deve ser visto como uma solução momentânea, mas sim como uma ferramenta para garantir o futuro financeiro, como aposentadoria ou compra de um imóvel. O trabalhador deve pensar, antes de tudo, no longo prazo e em como esse recurso pode ser aplicado para atingir seus objetivos.”

Contudo, é importante lembrar que esse dinheiro extra precisa ser utilizado com responsabilidade. Embora seja uma oportunidade para aliviar a situação financeira de muitos, o saque do FGTS não deve ser visto como uma solução imediata e temporária, mas sim como uma forma de garantir o futuro. O FGTS é uma reserva financeira que tem como destino final a aposentadoria ou a aquisição de uma casa própria. Por isso, ao receber esse valor, é essencial pensar em como usá-lo da melhor maneira possível, seja para investir, poupar ou realizar sonhos de longo prazo.

Esse recurso pode ser uma excelente oportunidade para quem busca alcançar seus objetivos, mas também é necessário ter em mente a importância de preservar esse dinheiro, para que ele possa ser utilizado de forma estratégica no futuro.