Governo levará empresas paulistas para maior evento de inovação do mundo nos EUA

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com autoridades e até dez empresas paulistas para o South by Southwest (SXSW), um dos maiores eventos de inovação do mundo, que acontece de 8 a 16 de março, em Austin, nos Estados Unidos.

A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 14 de fevereiro.

Os objetivos são: promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para o Estado.

O SXSW reúne, todos os anos, algumas das mentes e marcas mais admiradas do mundo para discutir formas de inovar e novas tecnologias voltadas para as mais diversas áreas. Ele aborda assuntos que vão do entretenimento – como música, cinema, games e TV – a temas que estão no centro do debate político e econômico – como mudanças climáticas, mobilidade, saúde, geração de energia etc.

Casa São Paulo

Um dos destaques desta edição será a Casa São Paulo, espaço localizado em frente ao hangar principal do SXSW. Fruto de parceria entre a Secretaria da Cultura, a InvestSP e a rede Gerando Falcões, será uma casa focada em promover o desenvolvimento cultural, social e econômico do Estado.

A ideia é que a Casa São Paulo funcione como um hub de visitantes do mundo todo e apresente oportunidades de negócios e parcerias não apenas na indústria cultural, mas também em áreas como sustentabilidade e empreendedorismo. Além de oferecer palestras, workshops, eventos de networking e ações realizadas pelas marcas parceiras.