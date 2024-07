Governo levará empresas paulistas para a Gamescom, evento de games na Alemanha

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até 10 empresas paulistas para a Gamescom, um dos maiores eventos sobre games do mundo, realizado de 21 a 25 de agosto, em Colônia, na Alemanha. A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 12 de julho. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

“Ao participar deste evento de classe mundial, nossas empresas não só terão a chance de exibir suas inovações e talentos, mas também de se conectar com líderes da indústria global. Este é um passo estratégico para impulsionar o setor de games de São Paulo, que já é reconhecido como um dos mais vibrantes do mundo. Certamente, esta missão resultará em parcerias significativas e contribuirá para a projeção do nosso estado como um hub de inovação e criatividade no cenário internacional”, comentou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O setor de games movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas no estado, apontam dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames). São Paulo ainda concentra 35% dos desenvolvedores de games do país, o que dá mais de 300 empresas.

O CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 23 missões já realizadas, o CreativeSP levou 205 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo.

Ao todo, serão nove missões em 2024. No 1º semestre, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França). Já no 2º semestre, além da Gamescom, ainda tem Festival Fringe de Edimburgo (Escócia), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra).