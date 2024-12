Governo lança plataforma Agro Brasil + Sustentável: revolução no setor agropecuário

Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, o Governo Federal anunciou o lançamento da Plataforma Agro Brasil + Sustentável, uma iniciativa promovida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em colaboração com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Este novo ambiente digital foi desenvolvido com o intuito de qualificar o setor agropecuário brasileiro.

A plataforma é acessível gratuitamente através do login Gov.br e reúne dados oficiais governamentais e informações provenientes do mercado, incluindo certificações emitidas por entidades que avaliam a conformidade. Essa ferramenta foi criada para auxiliar os produtores na adequação às exigências socioambientais tanto do mercado interno quanto do externo.

O sistema inaugural oferece serviços focados na verificação socioambiental das propriedades rurais e na habilitação dos produtores para o Plano Safra.

Em sua fala, o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI), Pedro Neto, destacou que a plataforma representa um importante instrumento para a soberania nacional. Ele enfatizou que a ferramenta será constantemente atualizada para atender às novas demandas dos mercados nacionais e internacionais. “Com esse instrumento de soberania em mãos, teremos condições mais robustas de acessar mercados exigentes e um recurso valioso para discussões em negociações internacionais,” afirmou.

Alexandre Amorim, presidente do Serpro, também sublinhou a segurança e confiabilidade do sistema, ressaltando que a tecnologia proporcionará aos produtores um acesso simplificado e eficiente aos serviços governamentais disponíveis.

Durante o evento, foi assinada a Portaria que oficializa tanto o Programa quanto a plataforma. Além disso, um Acordo de Cooperação Técnica foi firmado entre o secretário Pedro Neto e Alexandre Amorim para o desenvolvimento de protótipos, sistemas e plataformas de dados que ampliem as capacidades da iniciativa.

A plataforma ainda disponibiliza um serviço voltado para agilizar a análise de crédito, destinado às instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central para participar do Plano Safra 2024/25. Um dos principais recursos é a funcionalidade que acelera essa análise, permitindo um cruzamento ágil de informações e uma liberação mais rápida de financiamentos, conforme estipulado pela resolução n° 5152 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Produtores que adotarem práticas sustentáveis terão a oportunidade de obter descontos que podem chegar até 0,5% nos financiamentos oferecidos. Até o presente momento, a plataforma já conta com a participação de 30 certificadoras e sua interoperabilidade com sistemas privados promete ampliar ainda mais suas funcionalidades no futuro.