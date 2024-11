Governo lança campanha “SP por Todas: 21 dias por elas” com foco na segurança das mulheres

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em parceria com outros órgãos estaduais, promove a campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, reunindo serviços e ações para fortalecer a segurança das paulistas. Serão três semanas de mobilização até dezembro. Para marcar o início da campanha, o Palácio dos Bandeirantes irá se iluminar de lilás e rosa.

A primeira atividade acontece em Campinas, no dia 21 de novembro, a partir das 10h: o painel “Rompendo Ciclos”, que reúne especialistas de renome na pauta feminina. Na mesma data, as carretas da Saúde e do Empreendedorismo estarão presentes na Neo Química Arena (Capital), no Parque Linear (Capital) e no município de Américo Brasiliense (confira detalhes dessas iniciativas no final do texto).

Neste período, ocorrerá o início do funcionamento de salas DDMs (Delegacia de Defesa da Mulher) em Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Ituverava e Bananal. A ideia das salas é complementar o atendimento das unidades das DDMs, garantindo mais acolhimento e proteção às vítimas de agressão na região.

A campanha paulista dá visibilidade ao movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, que tem alcance internacional e envolve tanto o poder público quanto a sociedade civil. O nome adotado em SP faz alusão à efeméride e reforça o movimento do SP por Todas, que é perene.

“Essa campanha demonstra nosso compromisso cotidiano em fortalecer políticas públicas que protejam, deem voz e apoio às mulheres. Queremos que cada paulista se sinta amparada, informada e apta a acessar oportunidades efetivas para romper ciclos de violência e alcançar sua autonomia”, afirma a secretária de Políticas para Mulher, Valéria Bolsonaro.

Outras ações no Estado

As atividades previstas na campanha vão até a segunda de dezembro. Também estão programados encontros com o Procon e associações comerciais, bares e restaurantes para ampliar o engajamento ao Protocolo Não se Cale, de combate ao assédio e à importunação sexual.

As carretas de mamografia e cursos profissionalizantes passarão por Amparo oferecendo exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama e fomentando a presença feminina no mercado de trabalho.

No começo de dezembro, a carreta de empreendedorismo estará em Apiaí e a de mamografia em Iguape.

O painel “Rompendo Ciclos” também será realizado em Presidente Prudente (27/11), Rio Claro (3/12) e São José do Rio Pardo (6/12). O encerramento da campanha será no dia 10/12, em São Paulo, quando o Palácio dos Bandeirantes se iluminará novamente.

Toda programação dos “21 Dias por elas” será atualizada no portal da Mulher Paulista (https://www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br/) e nas redes sociais da SP Mulher (@spmulher).

Serviço

Abertura da campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas” em Campinas

Local: IAC – Instituto Agronômico (Avenida Barão de Itapura, 1.481 – Campinas / SP)

Horário: 10h

Palestrantes: Elizabeth G. Broglio, presidente do Ciesp Jundiaí; Comandante Maria de Lourdes Soares, da Guarda Municipal; Dra. Miriam Siesler Nobrega, representando a área de saúde; Maria Helena Taranto Joia, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM); Sônia Maria Teixeira, Fundadora e Presidente da Associação Liberdade; Grazielle Coutinho, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres na Prefeitura de Campinas; e Danielli Guimarães, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Campinas.

Carretas da Saúde e do Empreendedorismo

Mamografia e Empreendedorismo na Neo Química Arena

Data: de 11 a 23 de novembro

Local:Neo Química Arena – Avenida Miguel Inácio Curi, 111/ Portão E4, ao lado da Locadora de Veículos Unidas

Mamografia no Parque Linear

Data: de 12 a 23 de novembro

Endereço: Parque Linear do Córrego do Rio Verde – Av. Itaquera, 7591 – Itaquera – São Paulo–SP

Mamografia em Américo Brasiliense

Data: 19 a 30 de novembro

Local: Praça do Coreto, Rua Ribeiro de Barros – Américo Brasiliense–SP

Mamografia e Empreendedorismo em Amparo

Data: de 25 a 30 de novembro

Local: Praça Pádua Salles – Largo da Estação / Amparo – SP

Empreendedorismo em Apiaí

Data: de 9 a 20 de dezembro

Local: Rua Major Augusto Francisco R. Carneiro, 107 – Sol Nascente / Apiaí – SP

Mamografia em Iguape

Data: de 9 a 20 de novembro

Local: R. Ana Cândida Sandoval Trigo / Iguape – SP

Horário das carretas: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados).