Governo investe R$ 160 milhões em pontes e viadutos no interior 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), trabalha para recuperar e concluir, até o segundo semestre, cinco pontes e viadutos no interior do Estado de São Paulo.

O investimento total nas obras soma R$ 160,3 milhões, com impacto na economia e conforto dos usuários, que poderão circular com maior segurança, em menor tempo ou maior capacidade de carga, conforme o caso.

Entre as obras hoje em andamento, está a construção de um viaduto de 3,1 quilômetros de extensão, parte de um pacote de investimentos do DER de R$ 100 milhões para duplicação e outras melhorias na Rodovia Miguel Melhado Campos (SP 324), em Campinas.

Localizadas entre o km 87 e o km 90, as obras incluem trecho de intersecção da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP 083), no Anel Viário de Campinas até a Rodovia Santos Dumont (SP 075) e o Aeroporto de Viracopos. Com previsão de conclusão no segundo semestre, irão facilitar o acesso a Viracopos, o segundo maior aeroporto do país.

Também na região de Campinas, o DER investe R$ 36 milhões na construção de um viaduto de 225 metros de extensão, obra que facilitará a ligação entre as cidades de Sumaré e Hortolândia. Localizado na intersecção da Avenida Cristóvão Colombo e Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos (SMR 385), a estrutura deve estar concluída em meados do ano. Hoje, 74% da obra já foi realizada.

Em Lindóia, com investimento de R$ 3 milhões, o Departamento trabalha para a implantação de uma nova ponte sobre o rio do Peixe, paralela à estrutura hoje existente, localizada na Rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani (SP 360), altura do km 163. As obras devem estar concluídas no primeiro semestre deste ano.

Já em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, o DER investe R$ 1 milhão para a recuperação de viaduto localizado na Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), altura do km 47. Iniciada em agosto de 2023, a conclusão das obras está prevista para ocorrer em março de 2024.

Estrutura metálica

No município de Barbosa, na região noroeste do estado, o DER finaliza as obras de ampliação do vão de navegação da ponte sobre o rio Tietê, localizada na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425). Com previsão de conclusão no segundo semestre, o investimento total é de R$ 20 milhões, com o objetivo de solucionar uma antiga limitação deste trecho da Hidrovia do Tietê-Paraná, decorrente da distância entre os pilares de sustentação da ponte.

O projeto incluiu a construção no local de uma grande estrutura metálica que permitirá eliminar dois apoios existentes, ampliando o vão de navegação, para maior segurança das barcaças de cargas, que em geral levam grãos e outros itens agrícolas. Com a retirada dos pilares, o vão máximo, originalmente de 38 metros, passará a 116 metros.

Saiba a diferença entre ponte e viaduto

Não é necessário ser formado em engenharia para entender o que distingue uma ponte de um viaduto. Na realidade, a diferença é bastante simples – e tem a ver com a natureza do obstáculo que é superado pela estrutura em questão.

Assim, é chamada de ponte a estrutura construída para a transposição de um obstáculo constituído por água, sejam rios, braços de mar, lagos, lagoas etc. A mais famosa do Brasil certamente é a Ponte Rio-Niterói, localizada no Rio de Janeiro.

Já os viadutos são construídos para permitir a transposição de obstáculos secos, como no caso de vales, ruas, rodovias, estradas vicinais, entre outros.