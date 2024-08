Governo instala totens com botão de emergência para acionar PM no centro de SP

Totens de segurança foram instalados em ruas do centro de São Paulo neste mês de agosto como parte de um projeto-piloto para combater a criminalidade na região.

Por meio desses totens a população pode acionar equipes das forças de segurança e centrais de controle. Os dispositivos são equipados com um botão de emergência para o acionamento da Polícia Militar, um sistema de comunicação para o envio de alertas e um conjunto de câmeras de monitoramento e leitura de placas.

Totem de 4 metros de altura instalado em frente ao Edifício Itália, no centro de São Paulo Divulgação Governo de São Paulo A imagem mostra um poste de segurança com luz azul na parte superior, localizado em uma rua de São Paulo. O poste possui informações sobre o serviço de emergência, incluindo o número 190. Com quatro metros de altura, os totens foram desenvolvidos pela empresa Helper Tecnologia e estão localizados em três pontos: na esquina das ruas General Couto de Magalhães e dos Protestantes; em frente ao Edifício Itália, na República; e no parque Dom Pedro 2º, na região da rua 25 de Março.

Dos dez distritos policiais na área da 1° Delegacia Seccional (Centro), dois registraram alta de roubos e furtos no período de janeiro a maio de 2024, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública): 5° DP (Aclimação) e 6° DP (Cambuci).

O 2° DP (Bom Retiro) registrou somente alta de roubos, e o 8° DP (Brás), de furtos.

Seis distritos, por outro lado, registraram queda de roubos e furtos no período: 1° DP (Sé), 3° DP (Campos Elíseos), 4° DP (Consolação), 12° DP (Pari), 77° DP (Santa Cecília) e 78° DP (Jardins).