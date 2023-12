Governo firma parceria para ações voltadas a grupo vulneráveis em situações de risco e desastres

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e a Defesa Civil estabeleceram um acordo para unir esforços na prevenção, preparo e resposta a situações de desastre causadas por eventos climáticos adversos que possam impactar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, crianças e gestantes em todo o estado.

A ação integra a campanha SP Sempre Alerta, que destina R$ 188 milhões para a prevenção e enfrentamento de desastres, além de outras medidas, e foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes.

A SEDPcD irá intermediar o compartilhamento de dados sobre estes grupos entre secretarias estaduais com o objetivo de mapeá-los para direcionar efetivamente os esforços de prevenção e preparação. Além disso, será responsável por criar materiais educativos sobre os procedimentos ideais a serem adotados nas fases de prevenção, preparação e resposta, buscando minimizar danos. Também irá colaborar com a capacitação de agentes, dirigentes, conselheiros municipais e gestores para atuação com as pessoas com deficiência em situação de desastre.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar das pessoas com deficiência e de outros grupos vulneráveis em situações de risco e desastres. Esta parceria é um passo crucial para identificar e mapear essas populações, permitindo-nos desenvolver estratégias eficazes diante de condições climáticas extremas. Nosso objetivo é não apenas proteger, mas também auxiliar na capacitação das redes de proteção para garantir que estejam preparadas em momentos desafiadores, oferecendo suporte e cuidado a quem mais precisa”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A Defesa Civil, além de consolidar seus próprios dados sobre esses grupos vulneráveis, manterá atualizados os cadastros no Sistema Integrado da Defesa Civil (SIDEC). Promoverá, também, treinamentos para o mapeamento dessas pessoas, além de buscar por voluntários especialistas para atuação nas fases de prevenção, preparação e resposta a desastres.