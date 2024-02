Governo Filippi: 90% do plano de governo está concluído ou em execução em Diadema

Um programa de governo é construído a muitas mãos, mas mais do que ideias, ele é um conjunto de compromissos assumidos diante da população. Em Diadema, a gestão do prefeito José de Filippi Junior já concluiu 68% do Programa de Governo eleito em 2020 e que foi traduzido em 2021 no Plano de Governo por meio do Plano Plurianual (PPA Participativo) 2022-2025. Dos 158 compromissos assumidos no Plano de Governo, 108 já foram concluídos e outros 35 já estão em fase de execução e/ou viabilização.

A secretária de Planejamento e Gestão, Fatinha Queiroz, explica que uma das funções da pasta é fazer o acompanhamento permanente, junto a todas as outras Secretarias, da execução dos compromissos assumidos no Plano de Governo. “Lá em 2021, quando estávamos traduzindo o Programa no PPA, junto com o prefeito Filippi, a gente estabeleceu ações de curto, médio e longo prazo. E tem coisas que não são possíveis de serem realizadas em três ou quatro anos, e para isso, lançamos recentemente o PDD (Plano Desenvolve Diadema), que pensa a cidade para os próximos dez anos, hoje o nosso Plano de Governo já encontra-se com 90% dos seus compromissos concluídos ou em andamento”, detalha.

Fatinha cita a revitalização de todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, concluída em dezembro de 2023, com um exemplo de meta de governo 100% realizada. “As melhorias das escolas por meio do programa Escola Bem Cuidada, a entrega do Centro Pop, que mudou de endereço e foi totalmente remodelado, o lançamento do Colab, do site do Emprega Diadema, o Diadema Conectada que disponibiliza mais de 70 pontos de Wi-Fi livre são apenas alguns dos exemplos dos compromissos cumpridos”, enumera a secretária.

Alguns itens do Plano de Governo, em sua maioria obras mais estruturantes, passaram a avançar com o retorno do presidente Lula à Presidência da República, destaca o chefe de divisão de Planejamento Governamental, Clóvis Girardi. “Os recursos para construção do novo Hospital Municipal, os projetos que pudemos cadastrar com o relançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), são importantes obras que vamos realizar porque contamos com esse apoio”, relata.

A diretora de Planejamento Governamental, Renata Chaves, destaca que todos os compromissos que constam no Plano de Governo foram aglutinados em um Plano de Metas que está alinhado aos parâmetros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODSs são metas globais estipuladas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a construção de mundo com menos pobreza, com maior proteção ambiental e com garantias de paz e prosperidade de todos os povos.

Conforme critérios estabelecidos pela ONU em sua Agenda 2030, são 17 ODSs que abrangem vários aspectos de solidificação de um ambiente melhor para todos os seres humanos. A Secretaria de Planejamento e Gestão de Diadema uniu essas diretrizes da ONU ao PPA (Plano Plurianual) Participativo 2022-2025, construído com ampla participação popular em 2021, para desenvolver o Plano de Metas.

Em Diadema, cinco macrodiretrizes norteiam a política de metas para o município: Cidade Saudável e Mais Humana; Cidade de Oportunidades; Cidade com Cultura de Paz e Inclusão Social; Cidade Educadora, Justa e Conectada; e Cidade para as Pessoas, Democrática e Sustentável. Cada macrodiretriz traz uma série de programas temáticos – 29 no total – e estão distribuídos entre as secretarias municipais.