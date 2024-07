Governo Federal vai investir mais de R$ 79,3 milhões na UFSCar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 23 de julho, do anúncio de R$ 79,3 milhões em investimentos para a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O valor integra uma série de recursos do Governo Federal para consolidação da universidade, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O montante contempla o Campus Lagoa do Sino, com obras de infraestrutura elétrica, biblioteca, auditório e urbanização; O campus São Carlos para a construção de centro de pesquisa, edifícios universitários, reforma e ampliação do Hospital Universitário, e outras construções e ampliações; e o Campus Sorocaba, com obras para construção de centro de pesquisa, edifícios universitários, reforma e ampliação do Hospital Universitário, e outras construções e ampliações.

O anúncio, com presença do ministro Camilo Santana (Educação), ocorre durante a cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, no município de Buri, interior de São Paulo. O evento também conta com a presença da reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira; do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; além de docentes, estudantes, funcionários, autoridades locais e parceiros da universidade.

LAGOA DO SINO – Com o anúncio, está previsto investimento de R$ 13 milhões para o Campus Lagoa do Sino, que serão direcionados para obras de expansão da infraestrutura elétrica, da biblioteca, do auditório e da urbanização. Além disso, projetos futuros incluem a construção de pórtico de entrada e guarita, visando melhorar segurança e identificação do Campus.

Fundado em junho de 2014, o campus Lagoa do Sino foi criado após o presidente Lula ter abraçado o projeto do escritor Raduan Nassar de doar o terreno de sua fazenda para uma universidade. O espaço está situado no Vale do Ribeira e as atividades contribuem para o desenvolvimento social da região, respeitando e valorizando a agricultura familiar, principal atividade econômica. Há também uma relação direta da universidade com comunidades indígenas e quilombolas locais.

Ao longo dos anos, mais de 600 estudantes foram formados, contribuindo diretamente para a transformação socioeconômica da comunidade local. O modelo pedagógico do campus, centrado em desenvolvimento sustentável territorial, soberania alimentar e apoio à agricultura familiar, tornou-se exemplo nacional de integração entre ensino, pesquisa e extensão.

SÃO CARLOS – O campus São Carlos receberá investimentos que atenderão a construção de centro de pesquisa, edifícios universitários, reforma e ampliação do Hospital Universitário, e outras construções e ampliações. Ao todo, serão direcionados para a unidade R$ 61,3 milhões.

SOROCABA – Para o campus Sorocaba o valor de investimento será de R$ 5 milhões, para construção do restaurante universitário.

UNIVERSIDADES E HOSPITAIS – No dia 10 de junho, o Governo Federal anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. O investimento é parte do Novo PAC e será dirigido à criação de dez novos campi universitários, espalhados pelas cinco regiões do País, e a melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. Além disso, será repassado R$ 1,75 bilhão para realização de obras em 31 hospitais universitários da Ebserh, sendo oito novos.

INSTITUTOS – Com objetivo de ampliar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica, o Governo Federal está criando oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Nesse sentido, anunciou em março a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A iniciativa contempla todas as unidades da Federação, gerando 140 mil novas vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão investidos R$ 2,5 bilhões na construção dos novos campi e R$ 1,4 bilhão na consolidação dos institutos federais existentes, com foco na construção de restaurantes estudantis, bibliotecas e ampliação de salas de aula.