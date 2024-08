Governo Federal tem novo aliado no combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami

A Terra Indígena Yanomami recebeu um novo aliado na luta contra o garimpo ilegal: o radar SABER M60, desenvolvido e fabricado nacionalmente. A instalação foi realizada na quarta-feira, 21 de agosto, e marca um avanço significativo na estratégia do Governo Federal para desmantelar a complexa logística que sustenta as operações clandestinas de extração de ouro no território yanomami.

Desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e pela Embraer, o SABER M60 é um radar de baixa altura originalmente projetado para defesa antiaérea. Com capacidade para monitorar um raio de até 60 quilômetros, o radar pode detectar e rastrear movimentações aéreas, incluindo aeronaves e helicópteros usados no transporte de garimpeiros e suprimentos. Sua capacidade de operar em condições climáticas adversas é crucial para enfrentar a atividade clandestina em áreas de difícil acesso.

Como um produto de fabricação nacional, o radar SABER M60 representa um avanço tecnológico significativo para o Brasil, permitindo que as forças em campo monitorem em tempo real qualquer atividade aérea suspeita e dificultem o transporte de equipamentos e suprimentos essenciais para o garimpo ilegal. Esta tecnologia proporciona uma resposta rápida e eficaz contra as atividades clandestinas.

LOGÍSTICA – O garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami depende de uma rede de transporte e abastecimento. Grande parte dos suprimentos necessários para essas operações é transportada por via aérea devido ao acesso limitado por terra. A detecção e rastreamento dessas aeronaves pelo SABER M60 permitem que as forças de segurança interceptem e desarticulem a logística do garimpo, enfraquecendo as operações clandestinas.

A integração do radar com satélites e drones amplia a eficácia das operações. Além disso, bloqueios terrestres e fiscalização intensificada em rotas fluviais complementam a vigilância aérea, criando um cerco eficiente contra as atividades ilegais.

BALANÇO DAS AÇÕES – Desde o início das operações de desintrusão, a Casa de Governo em Roraima e os órgãos envolvidos alcançaram resultados importantes com 1.409 operações realizadas. Foram destruídas 27 pistas de pouso clandestinas e fiscalizados 3.678 veículos. As operações também resultaram na apreensão e inutilização de grandes quantidades de materiais utilizados no garimpo ilegal, incluindo 86 mil litros de óleo diesel, 63 mil quilos de cassiterita e 12 mil litros de gasolina de aviação.

A instalação do radar SABER M60, um marco da tecnologia nacional, é um passo importante na estratégia de combate ao garimpo ilegal. Com essa combinação de forças e tecnologias, o Governo Federal está cada vez mais próximo de desmantelar as operações ilegais e restaurar a integridade da Terra Indígena Yanomami, garantindo a segurança das comunidades indígenas e preservando os recursos naturais da região.