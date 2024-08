Governo Federal segue ajudando no combate aos incêndios em municípios de São Paulo

O Governo Federal segue apoiando os municípios de São Paulo atingidos por incêndios florestais. Em coletiva de imprensa, representantes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Saúde e do Meio Ambiente e Mudança Climática detalharam, nesta segunda-feira (26), as ações realizadas para ajudar o estado.

Na coletiva, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MIDR, Wolnei Wolff, reforçou que continua aguardando o estado e as cidades paulistas enviarem a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência para que o Governo Federal possa liberar recursos e, dessa forma, contribuir com ações de resposta, começando pela assistência humanitária. “A Defesa Civil Nacional trabalha 24h por dia. Portanto, assim que as solicitações chegarem, reconheceremos a situação de emergência e ajudaremos com o que pedirem, sejam cestas básicas, kits de higiene e compra de combustível para os veículos das defesas civis locais poderem trabalhar”, afirmou o secretário.

Wolnei lembrou que o governador de São Paulo solicitou, no último sábado (24), a mobilização da aeronave KC-390 para ajudar a cidade de Ribeirão Preto. “Falei com os ministros Waldez Góes e José Múcio (da Defesa) e, no próprio sábado, o avião chegou lá. Essa aeronave tem capacidade para transportar até 12 mil litros de água em cada voo. No domingo (25), não foi possível voar por causa da fumaça, mas, nesta segunda, foi utilizada, segundo informações da defesa civil municipal. Desde o início, ajudar a cidade que precisa é uma determinação do presidente Lula”, completou o secretário.

Integrante do Departamento de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, Raoni Rajão, destacou a importância da criação de salas de situação no Palácio do Planalto para que os ministérios trabalhem de forma integrada no combate a desastres naturais. “Dessa forma, conseguimos agir de maneira mais rápida e eficaz. Devido ao El Niño, imaginávamos que seria um ano complicado, com secas mais severas agora ou com excesso de chuva, como ocorreu no Rio Grande do Sul”, disse Rajão.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Agnes Soares, reforçou alguns cuidados necessários para quem mora em áreas com focos de incêndio. “É importante cobrir o rosto com máscaras, bandanas ou qualquer outra proteção. Também é fundamental se hidratar, especialmente crianças e idosos”, concluiu.

Como solicitar recursos

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.