Governo Federal retoma a campanha “Fé no Brasil” com destaques alcançados na educação

A educação brasileira experimentou, a partir de janeiro de 2023, uma guinada de rumo. Ciente de que o Brasil tem um compromisso com suas crianças e adolescentes, o Governo Federal tem investido em escolas de qualidade e os resultados já são visíveis com um milhão de novas matrículas de estudantes em Escolas em Tempo Integral; 2,5 milhões de estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia; alimentação escolar reforçada, chegando para mais de 39 milhões de estudantes, e o anúncio de 100 novos Institutos Federais a serem construídos em todas as regiões do país.

Mas isso é apenas o começo. Para ressaltar as melhorias na educação e mostrar que o Brasil está no rumo certo, o Governo Federal retoma, neste domingo (23/6), a campanha “Fé no Brasil”, lançada no início de maio, com um foco inicial nos avanços na economia, mas que foi pausada para que toda a atenção fosse dedicada à crise climática no Rio Grande do Sul.

A segunda fase lançada agora conta com um vídeo que ressalta a alegria que toda família sente ao ver os filhos realizando seus sonhos, por meio das conquistas construídas sobre uma boa base educacional. O vídeo destaca que os investimentos federais já são percebidos em milhares de lares e reforça que uma educação de qualidade é algo bom para todo mundo, incentivando que todos tenham fé no Brasil — e acreditem que o país caminha para um futuro melhor.

QUATRO TEMAS – Dividida em quatro campos temáticos de interesse da sociedade – educação, saúde, agricultura e economia –, a campanha conta com um filme-base para cada um dos eixos. Com 60 segundos de duração, as peças apresentam nuances de discurso para conversar com diferentes faixas da população, tanto na mídia tradicional quanto no ambiente digital. Todos os vídeos terão uma versão reduzida, de 30 segundos

A campanha “Fé no Brasil” será veiculada nos seguintes meios: TV (canais abertos e pagos), revista, jornal, mídia exterior, rádio, cinema e internet (redes sociais).