Governo federal registra recorde de 3.620 alertas de desastres naturais em 2024

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) reportou um total de 3.620 alertas de desastres durante o ano de 2024, estabelecendo um novo recorde desde o início das suas atividades em 2011. Além disso, foram registradas 1.690 ocorrências de calamidades, marcando o terceiro maior índice da série histórica do órgão federal.

Conforme os dados divulgados na última sexta-feira (10), aproximadamente 53% dos alertas emitidos ao longo do ano estiveram associados a riscos geológicos, como deslizamentos de terra, enquanto os restantes 47% foram relativos a riscos hidrológicos, englobando transbordamentos de rios e enxurradas. No que diz respeito às ocorrências, 68% foram classificadas como hidrológicas e 32% como geológicas.

A análise do Cemaden sugere que o predomínio dos eventos hidrológicos em 2024 é atribuído aos impactos significativos das enchentes e enxurradas, especialmente nas áreas urbanas mais vulneráveis do Brasil. Os alertas e as calamidades ocorreram com maior frequência nas principais regiões metropolitanas do país, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador.

O órgão ressalta que essa situação está intrinsecamente ligada à alta densidade populacional e à vulnerabilidade das áreas urbanas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, episódios de desastres também foram observados em áreas costeiras no Nordeste brasileiro.

Quando analisadas as ocorrências registradas, Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro, ocupou a primeira posição com um total de 44 eventos. Salvador e São Paulo aparecem na sequência, com 33 e 27 ocorrências, respectivamente.

Um dos episódios climáticos mais significativos registrados em 2024 foi a intensa precipitação no Rio Grande do Sul. Contudo, entre as dez cidades que mais emitiram alertas e registraram ocorrências no Cemaden, apenas Caxias do Sul se destacou, figurando como a sexta cidade com o maior número de eventos registrados (21), embora nenhuma cidade gaúcha tenha sido listada entre as dez primeiras em relação ao número total de alertas.

A emissão de alertas serve como um instrumento crucial para sinalizar a possibilidade iminente de desastres naturais a curto prazo. Uma vez emitidos pelo Cemaden, as defesas civis dos municípios em risco iniciam processos preparatórios mobilizando recursos necessários para uma resposta efetiva. Quando o evento previsto se confirma, este é então registrado como uma ocorrência.

O Cemaden observa que a análise contínua dos alertas e ocorrências revela um crescimento constante tanto pela ampliação da cobertura monitorada quanto pelo aumento da frequência de eventos climáticos extremos relacionados a chuvas e seus efeitos devastadores.

Apesar do aumento significativo nos alertas e ocorrências registradas no último ano, o governo federal decidiu reduzir o orçamento destinado à prevenção contra desastres para este ano. Segundo informações da Folha, o orçamento federal alocado para o programa de gestão de riscos e desastres em 2025 será de R$ 1,7 bilhão, uma redução de R$ 200 milhões em comparação ao montante reservado para 2024, que foi de R$ 1,9 bilhão.

Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cemaden realiza um monitoramento abrangente das áreas de risco e é responsável pela emissão dos alertas sobre desastres naturais. Atualmente, o órgão supervisiona 1.133 municípios brasileiros, correspondendo a cerca de 20% das cidades e aproximadamente 60% da população nacional.