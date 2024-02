Governo Federal realiza evento no Dia da Internet Segura 2024

O Governo Federal realiza, no dia 6 de fevereiro, às 10h, o evento “Dia da Internet Segura 2024”. A organização é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo gov.br. O evento será transmitido pelo canal da Anatel no Youtube.

O Dia da Internet Segura é uma iniciativa que surgiu na União Europeia, em 2004, e desde então se tornou um importante marco em mais de 200 países para conscientização, na busca de um uso mais seguro da Internet. O evento abordará a prevenção às crescentes fraudes digitais, a segurança da conta gov.br e ações de conscientização.

Os três órgãos (Anatel, GSI e MGI) se uniram para contribuir nesta importante missão e realizar evento abordando temas relacionados à segurança digital, que se relacionam com o cotidiano de toda população brasileira, inclusive na utilização dos serviços públicos disponíveis no gov.br. Devido ao percebido aumento do número de fraudes e golpes no ambiente digital, diversos agentes, públicos e privados, têm se mobilizado para enfrentar o problema.

Confira abaixo a programação do evento:

Abertura 10h – André Luiz Bandeira Molina, secretário de Segurança da Informação e Cibernética do GSI/PR e Alexandre Freire, conselheiro da Anatel

Moderação 10h10 – Gustavo Santana Borges, superintendente de Controle de Obrigações e superintendente coordenador do GT-Ciber da Anatel

Palestras 10h20 – Marina Campos Leão, assessora técnica do GSI/PR – “Ações de Conscientização em Segurança da Informação” 10h45 – delegado Alesandro Barreto, coordenador do Laboratório de Operações

Cibernéticas do MSJP – “Prevenção às fraudes digitais”

11h10 – Leonardo Ferreira, diretor de Privacidade e Segurança da Informação da Secretaria de Governo Digital SGD /MGI – “Segurança da Conta GOV.BR: Medidas Preventivas e Orientações!”

Na Anatel, existe um grupo técnico que trabalha na conscientização às fraudes que se utilizam, direta ou indiretamente, dos serviços de telecomunicações, o chamado GT-Ciber. Esse grupo tem uma série de obrigações relacionadas ao acompanhamento da Política de Segurança Cibernética e Gestão de Infraestrutura Crítica; à configuração de equipamentos, requisitos técnicos e fornecedores; ao compartilhamento de informações e boas práticas, bem como à conscientização, capacitação, estudos e interação com as Comissões Brasileiras de Comunicações (CBCs). O GT-Ciber é coordenado pelo Superintendente de Controle de Obrigações, Gustavo Santana Borges, e conta com a participação na plenária das prestadoras detentoras Poder de Mercado Significativo (PMS), assim como uma entidade representando as PPPs. Além disso, o grupo poderá contar com a participação de convidados, a depender da temática a ser discutida.

Como as táticas utilizadas pelos fraudadores mudam com frequência, é muito importante que o consumidor esteja bem informado e alerta para não cair em uma armadilha. Para mais informações sobre segurança digital acesse o Portal Internet Segura do Nic.br: https://www.internetsegura.br/ e também a página da iniciativa #FiqueEsperto – https://fe.seg.br/. Para dicas sobre prevenção às fraudes digitais, acesse https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/dicas-contra-fraudes.