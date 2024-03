Governo Federal investe R$ 2,3 milhões na primeira etapa da ponte sobre o Rio Jacuí, BR-470/RS

Os ministros da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Paulo Pimenta, e dos Transportes, Renan Filho, participaram nesta quarta-feira, 27 de março, da assinatura da ordem de serviço para o desenvolvimento do projeto de construção da ponte sobre o Rio Jacuí, que liga os municípios gaúchos de Triunfo e São Jerônimo na BR-470/RS.

A ligação entre os municípios é aguardada há mais de seis décadas. Para o ministro Paulo Pimenta, o projeto é fundamental para melhorar a logística da região. Ele enfatizou que a ponte abrirá um canal direto da principal área de produção do estado em direção ao Porto Rio Grande, evitando a necessidade de passar por Porto Alegre.

“Ela cria as condições para que nós possamos estabelecer um canal direto da região principal da produção do estado, passando pela Região Carbonífera, passando ao lado do polo petroquímico e em direção ao Porto Rio Grande, sem precisar passar por Porto Alegre, sem precisar passar pelos dois portos de Porto Alegre. Essa é uma obra que terá um enorme impacto futuro na logística e no desenvolvimento de toda essa região do estado e muda a logística do estado”, declarou o ministro Paulo Pimenta.

Serão investidos R$ 2,3 milhões na primeira etapa de construção da ponte, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2024. O projeto contempla a ponte sobre o Rio Jacuí, com 1,2 quilômetro de extensão, e o contorno rodoviário da travessia, com mais 13,9 quilômetros. A BR-470 é um importante eixo viário de integração do Rio Grande do Sul, que interliga a região do Vale dos Vinhedos, com sua produção agroindustrial, alimentícia e metalúrgica, à região metropolitana de Porto Alegre e ao Porto de Rio Grande.

“Quem conhece a região e os que participam aqui hoje têm a noção do que significa esse projeto, do ponto de vista estratégico, para a logística do nosso estado. Ele vai viabilizar, num segundo momento, a pavimentação da BR-470, que vai atravessar a BR-290 e vai chegar lá perto de Camaquã, abrindo um corredor da Serra em direção ao Porto de Rio Grande, fugindo da ponte do Guaíba”, afirmou Pimenta.

O empreendimento reduzirá o tempo de viagem e os custos da travessia por balsa, beneficiando cerca de 60 mil habitantes. O ministro Renan Filho destacou a importância do empreendimento e o impacto social da obra que contribuirá para o desenvolvimento do estado.

“O Governo Federal elevou a capacidade de investimento do país, e isso tem se traduzido em obras muito importantes e aguardadas. Este projeto básico para as obras de construção da ponte certamente mudará a logística do Rio Grande do Sul”, afirmou Renan Filho.

Representantes das Prefeituras e Câmaras Municipais de Triunfo e São Jerônimo e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também participaram da cerimônia de assinatura.