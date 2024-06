Governo Federal garante gás a 191 Cozinhas Solidárias do Rio Grande do Sul

Programa Nacional de Cozinha Solidária já recebeu botijões de gás em 191 unidades do Rio Grande do Sul até esta quinta-feira (13/06). A ação é resultado da articulação feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e a Secretaria-Geral da Presidência e é executada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e associadas do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).

“Junto com o amigo e ministro Márcio (Macêdo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República), propusemos que as entidades do setor de gás utilizassem o programa Cozinhas Solidárias para ajudar as famílias do estado. É muito gratificante ver que gaúchas e gaúchos estão sendo contemplados antes do prazo que imaginávamos para reestabelecerem sua dignidade, conforme orientado pelo presidente Lula”, comemora o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Os dados são do compilado produzido pelo MME no boletim produzido pela sala de situação montada para acompanhar as informações do estado gaúcho, fortemente afetado pelas chuvas nos últimos meses.

A iniciativa está inserida no conjunto de ações que vem sendo coordenadas e articuladas pela pasta para apoiar a população do Rio Grande do Sul. A meta geral é que seja entregue um total de três mil botijões de 13 kg por mês para o programa, com um investimento previsto de R$ 1,8 milhão.