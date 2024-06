Governo Federal e prefeitura do Rio firmam contratos de R$ 1 bilhão para transporte e infraestrutura urbana

O Governo Federal assinou nesta quarta-feira, 19 de junho, contratos de financiamento para investimento em transporte e infraestrutura urbana no Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes formalizaram operações de crédito que somam R$ 950 milhões pelo Banco do Brasil e R$ 141 milhões pela Caixa Econômica Federal.

O valor da nova operação, de R$ 141,4 milhões, será usado para compra de ônibus padron (com capacidade para até 80 pessoas). Os recursos da Caixa complementam investimentos que a prefeitura tem feito com o sistema de BRT. A primeira operação de crédito negociada com o banco público foi no valor de R$ 645 milhões, destinada à compra de ônibus articulados modelo Euro 6, com tecnologia menos poluente. A prefeitura já adquiriu 713 novos veículos.

Na avaliação do presidente Lula, a formalização do contrato é retrato de que o país pode ser governado com civilidade e cidadania, de acordo com as prioridades dos municípios. “Não importa quem é o prefeito, o que importa é saber se aquilo que está acontecendo é em benefício do povo, da sociedade. O que estamos fazendo aqui é mostrar ao Brasil que o que importa no fundo, no fundo, é se a gente está respeitando o direito do povo naquilo que ele merece”, enfatizou.

INFRAESTRUTURA – Os R$950 milhões da operação com o Banco do Brasil viabilizam investimentos da prefeitura em obras de infraestrutura urbana como pavimentação, macrodrenagem, saneamento, sistema viário e urbanização, com destaque para os programas Bairro Maravilha e Morar Carioca.

Um dos locais beneficiados será a Comunidade do Aço, em Santa Cruz, onde a Prefeitura está construindo 44 prédios com 704 apartamentos. Além do projeto habitacional, a localidade receberá asfalto, esgotamento sanitário, redes de abastecimento de água, ciclovia, pontos de iluminação pública e área de lazer.

CONTRIBUIÇÃO – O prefeito Eduardo Paes destacou que os investimentos federais contribuíram para melhoria da qualidade do serviço prestado à população. “Com a nova operação de crédito, vamos entregar ainda mais ônibus para o BRT, e consequentemente, mais qualidade de vida para todos”, resumiu. Parte do investimento também será direcionado para a realização de obras no Jardim Maravilha, em Guaratiba, área que vem recebendo investimentos contra as recorrentes enchentes que afetam moradores do local em função de sua localização na mancha de inundação do Rio Cabuçu-Piraquê. Entre as intervenções previstas está a construção de um dique de mais de três quilômetros de extensão, para proteger a localidade.