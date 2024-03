Governo Federal contempla três projetos de Diadema no Novo PAC

O Governo Federal anunciou que três projetos de Diadema foram contemplados no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções. Foram apresentados nesta quinta-feira (7) os pedidos de municípios de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos saúde, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura social e inclusiva.

Entre os pleitos de Diadema, o Governo Federal revelou que uma creche, uma escola em tempo integral e um espaço esportivo comunitário estão na lista de equipamentos contemplados com recursos do Novo PAC.

“O governo do presidente Lula dá mais um passo importante para o investimento nos municípios. O olhar municipalista do presidente Lula é essencial na recuperação da capacidade de investimento, na construção de equipamentos de qualidade para a periferia e na elevação da autoestima da população”, comentou o prefeito José de Filippi Jr.

A União apresentou o apoio a 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. Ao todo, R$ 23 bilhões serão investidos nesta primeira etapa do Novo PAC Seleções.

“A nova etapa do PAC Seleções ouviu governadores e prefeitos do País e vai destinar R$ 23 bilhões em obras que vão beneficiar 176,8 milhões de pessoas. São obras como maternidades, policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, Escolas de Tempo Integral, Centros de Atenção Psicossocial, transporte escolar, CEUs da Cultura e espaços esportivos comunitários são alguns dos equipamentos públicos que serão entregues”, disse o presidente Lula, durante a cerimônia de anúncio dos projetos selecionados.