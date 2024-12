Governo Federal combate garimpo ilegal e protege Yanomami com resultados históricos em 2024

Ao final de 2024, o Governo Federal do Brasil apresentou resultados notáveis em suas ações contra o garimpo ilegal e na proteção da Terra Indígena Yanomami (TIY), situada no estado de Roraima. Desde a implementação da Casa de Governo em Boa Vista, em março deste ano, mais de 3.488 operações foram executadas em um período de apenas nove meses. Essas iniciativas resultaram na remoção de invasores, desmantelamento de estruturas logísticas ligadas ao crime e fornecimento de assistência às comunidades indígenas afetadas.

As estatísticas revelam uma queda acentuada de 96,3% na abertura de novos garimpos em comparação a 2022, que foi um ano crítico para a exploração ilegal na região. Durante aquele período, a presença massiva de garimpeiros causou danos severos, incluindo desnutrição nas populações locais, aumento dos casos de malária e interrupção das práticas agrícolas tradicionais.

Os resultados positivos foram obtidos através de uma série de operações estratégicas que visavam eliminar a infraestrutura usada para o garimpo ilegal. Isso incluiu a destruição de acampamentos, depósitos de suprimentos e equipamentos essenciais para as atividades criminosas.

No âmbito da repressão à exploração ilegal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confiscou 21,6 kg de ouro durante uma fiscalização na BR-174, avaliada em mais de R$ 10 milhões. O ouro foi encontrado escondido em uma caminhonete com destino fora da região. A operação resultou na prisão dos dois ocupantes do veículo, que foram encaminhados à Polícia Federal em Boa Vista. Adicionalmente, a Polícia Federal também apreendeu 7,8 kg de ouro ilegal no aeroporto da capital roraimense, totalizando mais de 33 kg confiscados ao longo do ano.

Em operações realizadas na fronteira com a Guiana, foram apreendidos 103 kg de mercúrio – um material frequentemente utilizado no processamento ilegal de minerais extraídos da TIY – além de outras apreensões que elevaram o total para 226 kg confiscados durante o ano.

A estratégia implementada pelo Governo também incluiu o corte no abastecimento do garimpo, que resultou na destruição de mais de 80 mil litros de óleo diesel e na interdição de postos que forneciam combustível para as atividades ilícitas. As forças policiais destruíram mais de 50 pistas clandestinas e inutilizaram uma quantidade significativa de equipamentos utilizados no garimpo, como motores e aeronaves.

Com um total de 19.365 abordagens feitas, as operações culminaram em 2.516 autuações e 159 prisões. As multas aplicadas somaram R$ 11,4 milhões e os prejuízos totais ao garimpo ilegal alcançaram R$ 267 milhões.

Além das ações repressivas, o Governo Federal também se comprometeu com ações sociais para auxiliar as comunidades Yanomami. A entrega regular de alimentos, medicamentos e outros itens essenciais fez parte das estratégias humanitárias que começaram a mostrar resultados positivos, como a recuperação dos rios Uraricoera e Mucajaí, anteriormente contaminados pelo mercúrio.

A área sob influência do garimpo ilegal foi reduzida em impressionantes 91,11% até o fim do ano, superando os índices registrados anteriormente. O diretor da Casa de Governo, Nilton Tubino, enfatizou que o foco não é apenas erradicar a atividade ilegal mas garantir os direitos dos Yanomami a viverem pacificamente em suas terras ancestrais.

Com as condições do território melhoradas e mais seguras, as comunidades Yanomami estão retomando suas práticas agrícolas tradicionais fundamentais para sua autonomia cultural e alimentar. O panorama apresentado ao longo do ano reafirma o compromisso do Governo Federal com a preservação ambiental e os direitos indígenas, estabelecendo bases para um futuro sustentável e seguro na Terra Indígena Yanomami.