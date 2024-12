Governo Federal anuncia pacote de R$ 546,6 bilhões para alavancar agroindústria sustentável

Em um movimento estratégico para impulsionar o setor agroindustrial e a sustentabilidade econômica do país, o Governo Federal anunciou um robusto pacote de investimentos, totalizando R$ 546,6 bilhões, direcionados à Missão 1 do programa Nova Indústria Brasil. Este plano visa fomentar cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, essenciais para a segurança alimentar, nutricional e energética do Brasil.

Dessa soma expressiva, R$ 250,2 bilhões serão provenientes de linhas de crédito públicas, com R$ 198,1 bilhões já destinados para os anos de 2023 e 2024. Um adicional de R$ 52,18 bilhões está programado para ser disponibilizado entre 2024 e 2026. O setor privado também desempenhará um papel crucial, com investimentos previstos de R$ 296,3 bilhões até o ano de 2029.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do programa como um motor para revitalizar a indústria nacional, criando empregos e fomentando o crescimento econômico. “Estamos recuperando nossa capacidade industrial e avançando rumo a um futuro mais sustentável”, afirmou Lula em suas redes sociais.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reforçou a necessidade de ampliar a contribuição da agroindústria ao PIB agrícola. Ele apontou que tal esforço requer a produção nacional de máquinas e equipamentos que respeitem o meio ambiente enquanto aumentam o valor agregado à produção agrícola.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados indicando um crescimento surpreendente do PIB no terceiro trimestre deste ano, superando as expectativas do mercado ao registrar uma expansão de 0,9%. No acumulado até setembro, o PIB geral cresceu 3,3%, com destaque para a indústria que teve um aumento de 3,5%.

As metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) visam um crescimento anual de 3% no PIB da agroindústria até 2026 e 6% até 2033. A mecanização da agricultura familiar é outra prioridade, com objetivos de aumentar essa taxa para 28% em 2026 e alcançar 35% em 2033. Em termos de tecnificação, espera-se que este índice chegue a 43% em 2026 e suba para 66% em 2033.

Além disso, o Banco do Brasil foi integrado como uma nova força financeira no Plano Mais Produção (P+P), comprometendo R$ 101 bilhões em linhas de crédito. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, destacou o compromisso em tornar a agroindústria mais inovadora e sustentável.

No campo da inovação, foi lançado o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia (PNPIAF), cujo foco será incentivar práticas agroecológicas sustentáveis. Este movimento é visto como um passo crucial na diversificação da produção alimentar no país.

Outras iniciativas incluem acordos para fortalecer a produção nacional de fertilizantes e insumos agrícolas através da parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Petrobras. A Finep também anunciou investimentos significativos para apoiar inovações no setor agropecuário.

Em síntese, este conjunto abrangente de estratégias demonstra um compromisso firme em transformar a paisagem industrial brasileira através da integração entre governo e setor privado. Com essas ações coordenadas, o Brasil busca consolidar sua posição como líder global na produção agrícola sustentável.