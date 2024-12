Governo Federal anuncia investimento para recuperação da ponte que desabou

Nesta segunda-feira (23), o ministro dos Transportes, Renan Filho, revelou que o governo federal alocará mais de R$ 100 milhões para as obras de recuperação e remoção dos escombros da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou no domingo (22), na fronteira entre os estados do Maranhão e Tocantins. Após sobrevoar a área afetada, o ministro decretou situação de emergência na região.

“Dispomos de todas as condições técnicas necessárias para realizar a reconstrução, incluindo os recursos para avaliar os danos e supervisionar as obras futuras. Nossa meta é não apenas restaurar a estrutura, mas garantir que a nova ponte atenda a todos os padrões de segurança”, afirmou Renan Filho.

O colapso da ponte resultou na queda do vão central de 533 metros, envolvendo pelo menos dez veículos, sendo quatro caminhões, três automóveis de passeio e três motocicletas. De acordo com informações da Defesa Civil de Estreito, até o momento, 16 pessoas permanecem desaparecidas. Uma vítima foi confirmada como fatal e uma outra está hospitalizada.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está mobilizado para investigar as causas do acidente e determinar as medidas adequadas a serem tomadas, conforme destacou o ministro.

Renan Filho também enfatizou que sua equipe está empenhada em garantir que os recursos sejam disponibilizados ainda este ano. “Com a emergência declarada, nosso objetivo é iniciar a contratação da obra de reconstrução da ponte ainda em 2024. Isso refletirá um esforço significativo por parte do ministério”, concluiu.