Governo Federal anuncia Instituto Federal para Diadema

O Governo Federal anunciou, na manhã desta terça-feira (12), a criação de um Instituto Federal em Diadema. O evento, realizado no Ministério da Educação, marcou o lançamento de 100 novos Institutos Federais em todo o Brasil, com 140 mil novas vagas, sendo que 80% delas serão de ensino técnico profissionalizante.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a aprovação da lei, pelo Congresso Nacional, que criou os novos 100 campi e disse que a meta do governo federal é chegar a 1.000 unidades. “Queremos que os filhos dos pobres tenham tudo o que os filhos dos ricos também tem”, declarou.

O prefeito José de Filippi Júnior celebrou o anúncio. “O presidente Lula é um grande aliado não só de Diadema, mas de todo o País. A gente já tem a Unifesp, vamos ter o Instituto Federal, e tudo isso vai ajudar a nossa juventude a garantir seu futuro, a garantir sua educação, e só a educação transforma as vidas”, pontuou o prefeito, que acompanhou presencialmente o anúncio do Governo Federal, acompanhado da secretária de Educação, Ana Lucia Sanches.

Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de inovação e polos de educação a distância), especializados na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis e formas de articulação com os demais níveis e modalidades da Educação Nacional, oferta os diferentes tipos de cursos de EPT, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu.

Por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão investidos R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões para a criação dos novos campi e R$ 1,4 bilhões para a consolidação de unidades dos IFs já existentes, com a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. A iniciativa envolve o Ministério da Educação (MEC), a Casa Civil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

No Estado de São Paulo, além de Diadema, receberão novos Institutos Federais os municípios de São Paulo (bairros Jardim Ângela e Cidade Tiradentes); Osasco; Santos; Ribeirão Preto; Sumaré; Franco da Rocha; Cotia; Carapicuíba; São Vicente; e Mauá. Para São Paulo, o investimento estimado para construção das novas unidades é de R$ 300 milhões. Devem ser geradas 16.800 vagas. Atualmente, são 682 unidades e mais de 1,5 milhão de matrículas. Com os novos 100 campi, a Rede Federal passará a contar com 782 unidades, sendo 702 campi de IFs.