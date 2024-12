Governo Federal abre edital do Bolsa Pódio para atletas de alto rendimento

O Programa Bolsa Pódio, uma iniciativa voltada para apoiar atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em suas respectivas categorias, teve seu edital aberto nesta quinta-feira, 12 de dezembro.

Atletas como Rebeca Andrade, Beatriz Souza, Maria Carolina Santiago e Gabriel Araújo são exemplos de talentos que já conquistaram medalhas de ouro nos Jogos de Paris 2024, beneficiados pela parceria histórica com a Bolsa Pódio. Esta modalidade do Bolsa Atleta, gerida pelo Governo Federal, busca proporcionar suporte financeiro a competidores com reais chances de medalhas nas principais competições internacionais.

As inscrições devem ser realizadas por meio do sistema online disponível no portal do Ministério do Esporte. O período para submissão das indicações vai de 19 de dezembro a 10 de fevereiro de 2025, com o critério fundamental de que os atletas estejam classificados entre os 20 melhores em suas modalidades.

O ministro do Esporte, André Fufuca, enfatizou que “essa é a consolidação do compromisso do governo do presidente Lula em promover a excelência esportiva e representar o país dignamente em competições internacionais”.

O edital abrange tanto provas individuais quanto em duplas que fazem parte dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos. No Brasil, as entidades responsáveis por representar esses atletas são o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

A secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques, destacou que “o lançamento deste edital representa um momento estratégico para o esporte brasileiro, iniciando um novo ciclo rumo a Los Angeles 2028. Nosso compromisso é garantir que os maiores talentos do país tenham o apoio necessário para alcançar a excelência”.

Em 2024, o programa Bolsa Atleta comemorará 20 anos e receberá seu primeiro reajuste em valores desde 2009. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que prevê um aumento de 10,86% nos valores das bolsas. Para os atletas contemplados pela Bolsa Pódio, os valores mensais variam entre R$ 5.543 e R$ 16.629, dependendo da posição no ranking mundial.

No ano passado, o programa investiu R$ 121 milhões em atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas, resultando em um recorde de 8.292 bolsas concedidas. Em 2024, esse número foi ampliado para mais de 9 mil atletas e o investimento total superou os R$ 160 milhões.

A presença do Bolsa Atleta se reflete diretamente nos resultados obtidos pelo Brasil nos principais eventos esportivos globais. Durante os Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil alcançou a marca de 20 medalhas — sua segunda melhor performance na história — com três ouros, sete pratas e dez bronzes, posicionando-se em 20º lugar no quadro geral. É importante ressaltar que todos os medalhistas brasileiros fazem parte do programa ou já foram beneficiados ao longo de suas carreiras. No total, dos 60 medalhistas que representaram o Brasil em Paris — sendo 48 mulheres e 12 homens — todos estavam vinculados ao Bolsa Atleta.

Nos Jogos Paralímpicos, o Brasil obteve sua melhor campanha histórica com um total de 89 medalhas (25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes), quebrando seu próprio recorde anterior de pódios. Com essa conquista significativa, o país atingiu pela primeira vez o top cinco no quadro geral, terminando em quinto lugar. Assim como nas Olimpíadas, todas as medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos também foram marcadas pela participação no Bolsa Atleta.