Governo estadual simplifica regras de acesso ao crédito em caso de calamidade pública

Projeto de Lei (PL) elaborado pelo Governo de São Paulo prevê maior facilidade de acesso ao crédito aos empreendedores e empresários estabelecidos em cidades paulistas que estiverem em situação de calamidade pública. O texto foi enviado nesta segunda-feira, 3, à Assembleia Legislativa (Alesp) e precisa ser aprovado pelos deputados estaduais para virar Lei.

O PL dispensa algumas regras exigidas dos micro, pequenos e médios empresários no momento em que estes procurarem a Desenvolve SP para ter acesso a financiamentos. Isso também vale para os Microempreendedores Individuais (MEIs) que solicitarem empréstimo do Banco do Povo Paulista.

Pela atual legislação, tanto a Desenvolve SP como o Banco do Povo Paulista – instituições vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – antes de fornecerem crédito, são obrigadas a consultar a situação do MEI e do empresário no Cadin. O cadastro aponta se existe algum débito desses solicitantes com entidades estaduais.

Caso o texto do governo seja aprovado, essa consulta não será mais obrigatória no processo de liberação de crédito para quem estiver em cidade com calamidade pública decretada pela Prefeitura e reconhecida pelo Estado. A concessão de garantias a esses empréstimos e financiamentos também está isenta da consulta ao Cadin.

Tragédia no Litoral Norte

Quando se fala em calamidade pública, lembramos a tragédia causada pelas fortes chuvas em fevereiro de 2023 no Litoral Norte paulista. O Governo de São Paulo agiu para socorrer empresários e prefeituras. Foram disponibilizados cerca de R$ 500 milhões em linhas de crédito com condições especiais.

Hotéis, pousadas, restaurantes e serviços em geral oferecidos aos turistas foram fortemente impactados, entre eles a Marina Vitória, empresa que oferece passeios de barco no bairro de Boiçucanga, em São Sebastião. A empresária Mayli Carvalho de Moraes buscou crédito da Desenvolve, reergueu a marina e retomou suas atividades.

“Fizemos uma obra de recuperação ambiental, com estudo geológico, geotécnico, sondagem para análise do solo; estrutura de gabião, contenção; e delimitamos o caminho da água para que não ocorra um segundo acontecimento desse tipo. Tive conhecimento das linhas de crédito porque, na época da catástrofe, o governador Tarcísio transferiu o gabinete dele para cá. Ele montou um comitê de gestão de crise e começou a anunciar a disponibilidade dessas verbas. São taxas de juros acessíveis.”, afirma a empresária.

As linhas de crédito da agência atendem pessoas jurídicas com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 300 milhões anuais. Já os Microempreendedores individuais (MEIs), que faturam anualmente até R$ 81 mil, são atendidos pelo Banco do Povo Paulista.