Governo entrega clínica Meu Pet em Santa Bárbara d’Oeste

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta sexta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste, mais uma clínica veterinária de atendimento gratuito do programa estadual Meu Pet, com investimento de R$ 7,2 milhões para assistência regional gratuita para cães e gatos domésticos. Também na região de Campinas, a gestão paulista fez aporte de R$ 2 milhões para viabilizar a nova sede do Núcleo de Especialidades Médicas de Americana.

“Essa clínica veterinária que a gente está entregando hoje é um equipamento super importante para trabalhar a questão da assistência, da castração e da vacinação. Um investimento necessário para que a gente possa atender e cuidar da saúde animal. E Santa Bárbara recebe uma das clínicas de maior porte dessas que a gente está fazendo no estado de São Paulo”, afirmou o governador.

Participaram também da entrega do equipamento em Santa Bárbara d’Oeste o subsecretário estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Jônatas Trindade, deputados, vereadores, prefeitos e representantes de entidades ligadas à causa do bem-estar animal.

A clínica Meu Pet funciona em um imóvel de 600 m² para atendimento em saúde e bem-estar animal. O espaço conta com recepção, quatro consultórios, sala de medicação, área de internação, centro cirúrgico e sala de urgência e emergência.

O local tem capacidade para atender até 40 animais por dia com consultas, exames laboratoriais, radiografias, ultrassonografias, cirurgias, medicações, tratamentos diversos e atendimento de urgência e emergência. “Esta é mais uma entrega importante que mostra o nosso compromisso com a causa do bem-estar animal”, afirmou o subsecretário de Meio Ambiente.

O programa Meu Pet também possui clínicas em funcionamento em Araçatuba e Votuporanga e segue em expansão. Em Ribeirão Preto um equipamento está em fase final de construção e outros dois estão com obras iniciadas em Rio Preto e Sorocaba. Até 2026, a previsão é entregar seis clínicas e 91 consultórios veterinários, com mais de R$ 118,8 milhões em investimentos.

Ainda em Santa Bárbara D’Oeste, Tarcísio entregou as obras de revitalização da Praça Dante Furlan, no Jardim Esmeralda. A área oferece espaços para lazer, atividades físicas e esportivas e convivência após aporte de R$ 1 milhão do governo paulista e R$ 500 mil da prefeitura.

Saúde em Americana

Em Americana, Tarcísio entregou o novo Núcleo de Especialidades Médicas, unidade de saúde em prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. As obras foram financiadas pelo Governo do Estado, no valor de R$ 2 milhões, e contou com o apoio da prefeitura local.

O novo equipamento possui 1.104 m² e atende a população com 15 consultórios, espaço de serviço social, três consultórios de enfermagem e salas para exames cardíacos, ultrassonografia e ergometria, entrega de medicamentos e arquivo de prontuários.