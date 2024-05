Governo do estado entrega 268 moradias em visita de Tarcísio a São Bernardo

O município de São Bernardo do Campo recebeu na manhã desta terça-feira (28) 268 unidades habitacionais no bairro Cooperativa. A entrega foi feita pelo governo do estado, com a presença do governador Tarcísio de Freitas — que prometeu mais recursos e obras no ABC na habitação e mais setores, como saúde e mobilidade.

Tarcísio de Freitas, governador de SP, chegando a cerimônia de entrega das 268 unidades habitacionais em São Bernardo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Um total de 268 famílias foram beneficiadas nesta entrega, realizada com subsídios habitacionais do programa Casa Paulista. Através da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), oferecida pelo Governo de São Paulo, famílias com renda de até três salários mínimos puderam realizar o show da casa própria. Edson Faleiros, sócio-diretor da construtora que leva seu sobrenome e responsável pelo conjunto habitacional, destacou a importância das parcerias no trabablho: “Esse empreendimento e o que está aqui ao lado, de mais 420 unidades atende 10 anos de luta pela casa própria,” afirma. “Sem o apoio do governo do estado e da Caixa, essas pessoas não teriam sido contempladas.”

Cada unidade do Cooperativa I possui cerca de 50m² que incluem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O conjunto possui ainda área de lazer com playground e quadra poliesportiva, salão de festas e estacionamento coberto. Como foi citado por Faleiros, o Cooperativa II, a ser inaugurado em breve, terá mais 420 outras destas unidades entregues daqui entre 60 e 90 dias.

Conjunto Cooperativa I em São Bernardo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A conquista da casa própria foi algo destacado tanto pelo governador Tarcísio quanto pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, presente na cerimônia ao lado da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando. “Para quem passou a vida sonhando em ter a casa própria, mais do que uma obra, é uma realização,” declarou o prefeito. Ele chamou a atenção para o fato de que o governo municipal sozinho não tem capacidade de construir moradias nesta escala, mas deu os méritos ao processo de regularização fundiária que sua Secretaria de Habitação vem fazendo.

Tarcísio entrega unidades habitacionais e promete mais

Na mesma linha de Morando, Tarcísio iniciou seu discurso perguntando aos presentes qual é o maior sonho do brasileiro. A resposta unânime foi a da casa própria “e a gente está aqui para realizar este sonho junto com vocês,” disse o governador. Freitas ainda conta que vem mais por aí: com uma promessa de construir mais de 200 mil unidades, hoje sua gestão ultrapassa a marca de 26.500 entregues. Além disso, mais 114.500 estão em construção no presente momento e 102.000 já estão contratadas e prontas para o início das obras.

Tarcísio afirma que o ABC deve receber mais 10.000 unidades habitacionais dentre as previstas em seu mandato (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“A gente começou a aplicar até R$ 4 bilhões por ano em habitação para fazer a diferença,” declarou Tarcísio, “tirar pessoas que estavam em áreas de risco e dar segurança. O que a gente quer é chegar lá no final e dizer que cumprimos nosso dever porque a casa própria realmente faz a diferença.”

Outras áreas com investimento

Tarcísio ainda falou, em entrevista coletiva após a entrega, sobre outros setores que devem receber investimentos do estado no ABC. Na saúde, um repasse maior do que o de 2023 está previsto para o ano. Segundo o governador, com São Bernardo realizando procedimentos de média e alta complexidade em seus hospitais e, por vezes, suprindo demandas de outros municípios da região, “precisamos dar condição a São Bernardo fazer o custeio destas unidades.”

Coletiva de imprensa com Tarcísio de Freitas após a entrega das unidades (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Na mobilidade, o político respondeu à possibilidade de iniciar a construção da Linha 20-Rosa do Metrô pelo ABC. Ele diz que é necessária uma área de pátio para os trens, que é o que está sendo buscado neste momento. A partir daí, pode ser feita a conexão com outras linhas e, paulatinamente, a extensão do serviço.