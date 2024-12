Governo do Estado e Prefeitura de São Bernardo entregam moradias a 420 famílias no Cooperativa

Em sequência ao maior programa habitacional de São Bernardo, ação conjunta da Prefeitura e do Governo de São Paulo viabilizou a entrega de 420 moradias a famílias do bairro Cooperativa nesta sexta-feira (6/12). A cerimônia de entrega das chaves aos beneficiados do Residencial Cooperativa II contou com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Orlando Morando. Localizado na Estrada Particular Eiji Kikuti, 1.445, o empreendimento residencial é fruto de investimento da ordem de R$ 75 milhões.

“A casa própria é a realização do sonho de uma vida inteira: um espaço para as famílias criarem seus filhos e prosperarem. É fundamental destacar a parceria com o Governo do Estado e a sensibilidade do governador Tarcísio de Freitas em apoiar a implantação do maior programa habitacional da história de São Bernardo. Desde 2017, já entregamos mais de 2.000 unidades habitacionais e deixaremos outras 2.715 em andamento para que o prefeito eleito, Marcelo Lima, conclua. Além disso, implementamos o maior programa de regularização fundiária do município, beneficiando mais de 50 mil famílias com escrituras. Também solucionamos o maior problema habitacional de São Bernardo, com a remoção pacífica de 600 famílias do galpão Eiji Kikuti, todas já contempladas com moradias”, destacou o prefeito Orlando Morando.

O governador Tarcísio de Freitas elogiou a gestão do prefeito ao longo de dois mandatos. “Orlando está encerrando sua gestão com a certeza de que fez a diferença. Juntos, entregamos apartamentos, hospital (da Mulher) e iniciamos importantes obras viárias. Ele é um prefeito aprovado e deixa um legado de trabalho bem-sucedido”, afirmou o governador.

Além das entregas realizadas, a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado segue com projetos em andamento, como a construção do Parque da Cidadania, da futura Ponte Estaiada e de 2.715 novas moradias.

A primeira-dama de São Bernardo e deputada estadual, Carla Morando, ressaltou a importância das entregas habitacionais. “Essa é a segunda entrega de moradias no Cooperativa este ano. Em maio, 290 famílias receberam seus lares no Residencial Cooperativa I. Não há nada mais significativo do que proporcionar a segurança de uma casa própria para os trabalhadores. Desejo felicidade e amor em cada novo lar”, declarou.

A cerimônia também contou com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Reinaldo Iapequino; dos prefeitos eleitos de São Bernardo, Diadema e São Caetano, Marcelo Lima, Taka Yamauchi e Tite Campanella, respectivamente; dos secretários de Habitação do Estado, Marcelo Branco, e de São Bernardo, João Abukater Neto; além de vereadores e representantes da sociedade civil.

ESTRUTURA – O Residencial Cooperativa II foi construído em um terreno de 13,7 mil m² e é composto por oito torres. Cada apartamento tem 50 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. A área comum inclui playground, quadra esportiva e salão de uso comunitário.

As unidades foram financiadas pela CDHU por meio da modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), que oferece subsídios às famílias com renda de até cinco salários mínimos. As parcelas, com prazo de 30 anos, comprometem no máximo 20% dos rendimentos mensais das famílias beneficiadas, que incluem moradores de áreas de risco, cadastrados por entidades sem fins lucrativos ou que recebiam auxílio-moradia.

SONHO REALIZADO – Patrícia Pereira da Silva, 47 anos, desempregada e ex-moradora de área de risco no Jardim Novo Horizonte, comemorou a conquista. “Agora podemos passar o Natal no nosso lar. É muito gratificante sair do aluguel social depois de 15 anos e pagar por algo que é realmente nosso”, revelou.

RESIDENCIAL COOPERATIVA I – Em maio, outras 290 famílias receberam as chaves de seus apartamentos no Residencial Cooperativa I, também localizado na Estrada Particular Eiji Kikuti, 1.445. Este empreendimento contou com um investimento de R$ 32,6 milhões.