Governo decide duplicar estrada que liga Brumadinho à BR-381

Após diversas solicitações da AVABRUM (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão-Brumadinho), o governo de Minas Gerais anunciou o início da recuperação e duplicação da estrada que liga Brumadinho à BR-381, além de obras de pavimentação no município, a serem executadas pela prefeitura. O anúncio foi feito ontem, 12/08, com a presença de representante da AVABRUM durante a vistoria ao terreno onde será implantado o Distrito Industrial de Brumadinho.

Os projetos são financiados pelo Acordo Judicial referente ao rompimento da barragem da Vale em 2019, que causou a morte de 272 pessoas e danos sociais, econômicos e ambientais e totalizam investimentos de R$ 585 milhões. Eles têm o objetivo de reduzir a dependência da mineração, fortalecer a economia local e melhorar a locomoção urbana. Além disso, a AVABRUM solicitou ao governo que os moradores de Brumadinho tenham prioridade no preenchimento das vagas de emprego.

Dinheiro de sangue

“Para nós, familiares, não existe reparação. Nem com o maior dinheiro do mundo existe reparação. Esse acordo só existe porque 272 pessoas morreram, é um dinheiro de sangue. Não é dinheiro da Vale, nem dos cofres públicos. Porém, presenciar ações como essa é muito importante para nós, pois toda ação que traz melhoria e bem-estar, dialoga com a memória viva dos nossos amores”, disse a presidente da AVABRUM Nayara Porto, que perdeu o marido Everton Lopes Ferreira, de 32 anos, no rompimento da barragem.

Do total de investimentos, mais da metade – R$ 350 milhões – serão destinados à recuperação e duplicação do acesso rodoviário entre o município e a BR-381, no trecho Fernão Dias. Outros R$ 190 milhões serão aplicados na construção do Distrito Industrial, e R$ 45 milhões, na pavimentação da cidade, também provenientes do Acordo Judicial. As melhorias beneficiarão mais de 100 mil pessoas.

Distrito Industrial

Localizado a 3,5 km da entrada de Brumadinho, o Distrito Industrial será construído em uma área margeada pelo Rio Paraopeba, com acessos pelas rodovias MG-040 e AMG-0185. O projeto urbanizará aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, equivalente a 120 campos de futebol, e incluirá áreas para lotes, sistema viário, áreas institucionais, espaços públicos e áreas de preservação permanente. A iniciativa visa criar novos negócios, empregos e oportunidades, promovendo o crescimento social e econômico da região.

Melhorias na BR-381

Os municípios de Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo, que somam mais de 100 mil habitantes, serão diretamente beneficiados pelas melhorias na BR-381. A primeira etapa inclui a publicação do edital para o projeto de engenharia da duplicação do trecho entre Brumadinho e a Rodovia Fernão Dias, com previsão para 14/8. A segunda etapa prevê a recuperação do pavimento da MG-155 e a inclusão de mais faixas, com licitação no 2º semestre de 2024 e início das obras em 2025. A terceira etapa será a duplicação da BR-381, com início previsto em 2026. Essas melhorias visam aumentar a mobilidade, fomentar o turismo e apoiar o desenvolvimento do novo Distrito Industrial.

É importante destacar que essa conquista é fruto de muitos pedidos da AVABRUM ao governo de Minas Gerais. Em janeiro deste ano, durante o diálogo com o governador Romeu Zema na inauguração da placa em homenagem às vítimas na Academia de Bombeiros Militar, em Belo Horizonte — construída com valores do acordo de reparação — a AVABRUM reforçou sua insatisfação com a prioridade dada à construção do Rodoanel em BH. A associação destacou a necessidade de priorizar as estradas de Brumadinho e Mário Campos, as cidades mais atingidas pela tragédia.

Além disso, a AVABRUM solicitou ao governador maior transparência na destinação dos recursos do acordo. Em resposta, o governo atendeu ao pedido e criou um site para fornecer informações detalhadas sobre o uso desses fundos. As informações estão disponíveis em dois portais: no Portal Pró-Brumadinho (www.probrumadinho.mg.gov.br), que reúne informações gerais sobre as frentes do Acordo Judicial, e no Portal da Auditoria Socioeconômica (https://www18.fgv.br/projetorioparaopeba/), onde é possível acessar dados mais completos dos projetos do Anexo I.4, voltados à reparação socioeconômica de Brumadinho.

Pavimentação

A Prefeitura de Brumadinho iniciará obras de pavimentação na estrada que liga os distritos de Aranha a Suzana e Palhano. A obra garantirá 14 km de recapeamento, pavimentação e a inclusão de uma terceira faixa em alguns trechos, proporcionando melhorias significativas na infraestrutura local.

Participações

Com a presença do governo de Minas, o anúncio das obras foi feito pelo governador Romeu Zema e, além de diretoras da AVABRUM, contou com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de Brumadinho, Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).

Busca por Justiça

Passados 5 anos e 6 meses do colapso da barragem, e apesar de todas as provas oficiais, ainda não houve responsabilização. O dia 25 de janeiro de 2019 continua presente na vida dos familiares das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, que persistem na busca por justiça e reparação.