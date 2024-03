Governo de SP vai construir três pontes em Ubatuba após chuvas

O governador Tarcísio de Freitas assinou, neste domingo (10), autorizos para a construção de três pontes em Ubatuba, duas na Estrada da Folha Seca e uma no acesso à comunidade da Pipoca. As ações atendem a demandas locais após os estragos causados pelas chuvas intensas na última semana. Ao todo, o investimento do Estado será de aproximadamente R$ 7 milhões.

“Vamos restabelecer essa mobilidade, inclusive de veículos, que é tão necessária. Começaremos a construção de imediato e a ideia é que no prazo máximo de três meses as pontes estejam concluídas. Serão pontes definitivas, vamos levar em consideração a elevação do nível dos rios, tempo de recorrência, fazer dentro de uma técnica que vai dar uma perenidade a essas estruturas”, explicou o governador.

A ponte que garantia acesso ao bairro da Folha Seca, sobre o rio Grande, foi levada pela correnteza e será construído um acesso definitivo pelo Estado, com valor aproximado de R$ 2,1 milhões. No momento, o acesso da população é feito a pé por uma passadeira construída de forma emergencial pelo efetivo do Batalhão de Engenharia do Exército.

As outras duas pontes serão construídas na estrada da Folha Seca, uma sobre o rio Escuro, com valor aproximado de R$ 3,2 milhões, com estrutura mista de concreto armado e aço, e a outra na altura do quilômetro um, com construção em concreto armado e investimento de R$ 840 mil. As obras serão feitas com investimento integral do Governo de São Paulo.

O estado está liberando também, neste momento, aproximadamente R$ 45 milhões para obras emergenciais após as chuvas em municípios em todas as regiões, por meio da Defesa Civil do Estado.

Ajuda humanitária

Na última sexta (8), o Governo de SP, por meio da Defesa Civil, enviou mais de 25 toneladas de insumos, como alimentos, água potável e produtos de higiene e limpeza para as pessoas afetadas pela chuva.

“O objetivo primeiro da nossa ação é prestar assistência imediata às pessoas. Isso está acontecendo com fluxo de mantimentos, material de limpeza e água para a região onde houve esse isolamento. E temos que ressaltar o apoio imediato do Exército Brasileiro, que está sempre presente nos momentos de dificuldade, que mandou para cá o Segundo Batalhão de Engenharia para que montasse aqui uma passarela, restabelecendo o fluxo das pessoas”, destacou o governador.

Nos últimos dias, Ubatuba registrou um acumulado de chuva de 380 mm, 22% a mais do que a média prevista para todo o mês de março. Ao menos cinco bairros ficaram isolados devido ao transbordamento dos rios. Equipes da Defesa Civil Estadual e do 11º Grupamento Marítimo utilizaram botes infláveis para resgatar e transportar as pessoas ilhadas que não conseguiam deixar suas residências. Os efetivos também realizaram a distribuição de 1,4 mil litros de água potável para as famílias necessitadas.