Governo de SP revitaliza Parque Ecológico de Anhembi

O Governo do Estado de São Paulo revitalizou o Parque Ecológico Zezinho Nascimento, do Município de Interesse Turístico de Anhembi, recebeu obras de melhorias e está revitalizado. A obra foi executada por meio de convênio entre a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur–SP), que repassou mais de R$ 600 mil por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur).

A partir de agora, os anhembienses e os visitantes podem apreciam o contato com a natureza. Foram executados diversos serviços, entre eles, na área coberta para recreação, ciclovia, pista de caminhada, pátio com pavimento intertravado para estacionamento de trailers, instalação de guarda corpo ao longo da margem do lago, recuperação da ponte do lago e da pista de caminhada, instalação de bancos, criação de playground e paisagismo.

Fundada às margens do Rio Tietê, Anhembi está a 240 quilômetros de São Paulo e integra a Região Turística Cuesta Paulista. Com 5.674 habitantes, este destino encanta seus visitantes com suas tradicionais festas, beleza natural e hábitos culturais. Hoje é conhecida pelo país todo pela Festa do Divino, maior evento do Turismo Religioso da cidade que recebe, anualmente, cerca de 50 mil pessoas que enchem as ruas em um ato de fé e devoção ao Espírito Santo.

As festividades são realizadas há mais de 150 anos. Todos os anos fiéis passam de casa em casa levando a bandeira do Divino e cantando músicas tradicionais. A peregrinação dura nove dias e o ápice da festa ocorre após a missa quando as pessoas vão à cerimônia do Encontro das Canoas, onde é realizada a travessia do Rio Tietê utilizando barcos e dois batelões.

Entre os atrativos da cidade, para quem gosta da natureza, o Anhembi Camping, localizado às margens da represa de Barra Bonita, é uma excelente opção. Já pelo turismo histórico, o destaque vai para a estação de Piramboia, inaugurada em 1888. A estação é um dos prédios mais antigos da cidade, no qual ainda se nota traços da antiga arquitetura da Sorocabana. O monumento já foi um dos principais meios de transporte ferroviário do Brasil e hoje é um marco histórico de Anhembi.

“O turismo tem avançado em todo o estado. Agora, os anhembienses poderão desfrutar de um parque ecológico revitalizado. Para a Setur-SP, estas obras objetivam o reforço do potencial turístico e reforçam nosso compromisso com a valorização dos destinos”, afirma o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena.