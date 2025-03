Governo de SP reforça protocolos para doenças de transmissão respiratória

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforçou nesta semana os protocolos laboratoriais para doenças de transmissão respiratória. O objetivo é garantir que todos os municípios paulistas tenham acesso a orientações atualizadas para diagnóstico e monitoramento.

Entre os protocolos disponíveis estão os referentes a Caxumba, Coqueluche, Difteria, Doença Mão-Pé-Boca (DMPB), Escarlatina, Meningite Bacteriana, Meningite Fúngica, Meningite Viral, Sarampo, Rubéola, Síndrome Gripal (SG) e Varicela.

As diretrizes revisadas abrangem orientações detalhadas sobre a coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas, além de recomendações para a realização de exames laboratoriais em casos suspeitos. O material está disponível no link.

“Com a chegada do outono e do inverno, períodos de maior circulação de vírus respiratórios, é essencial intensificar a vigilância e seguir as orientações técnicas para minimizar o impacto dessas doenças na população”, reforça Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE).

Além disso, a pasta destaca a importância da vacinação como a principal estratégia de prevenção, especialmente contra doenças como gripe, sarampo, coqueluche e meningites. A imunização está disponível na rede pública de saúde e é fundamental para evitar complicações e reduzir a transmissão.

Dúvidas sobre a vacinação? O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br