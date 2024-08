Governo de SP reforça operação de combate ao fogo e monta posto em Ribeirão Preto

Na manhã deste domingo (25), o governador Tarcísio de Freitas estará no município de Ribeirão Preto, uma das áreas mais atingidas pelos incêndios no interior do Estado. Será montado um posto avançado do Estado, na Base de Aviação da Polícia Militar, localizada na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, Tanquinho. No local, haverá uma coletiva de imprensa às 12h.

Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, são 21 cidades que enfrentam focos ativos de incêndio. Ao todo, são 46 municípios que estão sendo monitorados e estão em alerta máximo para queimadas (veja as listas abaixo). As localidades sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado.

Mais de 7,3 mil profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete de pronta resposta, instalado na sexta-feira (23), permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A mobilização de esforços para combater o fogo continua neste domingo em todo o estado, com foco em Ribeirão Preto, hoje uma das mais críticas. A atuação do Estado ocorre em parceria com o governo federal por meio das Forças Armadas. Além de três helicópteros da Polícia Militar que já atuam na operação, a Força Aérea Brasileira enviou uma aeronave KC-390 e dois helicópteros para ajudar no combate às queimadas. Mais 28 veículos pesados, caminhões do Corpo de Bombeiros, são destinados à cidade.

A ação conta ainda com cinco drones da Fundação Florestal, seis do Corpo de Bombeiros e uma aeronave de asa fixa para debelar os incêndios na Área de Proteção Ambiental (APA) de Ibitinga. O setor canavieiro, por sua vez, também está apoiando o estado com carros-pipa e brigadistas, e ainda há suporte das empresas de construção com contratos com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e que operam para as concessionárias de rodovias nos contratos geridos pela Artesp. O Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (CETRAS) também atua na operação.

Ainda neste domingo, a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado enviarão ajuda humanitária para a cidade de Pradópolis, localizada na região de Ribeirão Preto. Os caminhões levarão colchões, cestas básicas e água.

Plano emergencial na área da Saúde

O Governo anuncia hoje um plano emergencial na área da Saúde para garantir a continuidade e reforço dos serviços, especialmente nos atendimentos a casos respiratórios em decorrência da fumaça e baixa umidade do ar.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, o pacote de ações apresentado a representantes dos municípios da região prevê a ampliação dos serviços de telemedicina para consultas de triagem e acompanhamento de condições respiratórias, diminuindo a sobrecarga nas unidades de saúde. A reorganização do fluxo e triagem rápida de pacientes se somam às medidas.

“Nosso compromisso maior é resguardar a vida das pessoas. Continuaremos adotando todas as medidas necessárias para garantir uma assistência em saúde segura e eficaz, em toda a rede pública dos municípios paulistas”, ressaltou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Para ampliar a capacidade de atendimento nas emergências serão utilizadas poltronas e leitos de

observação para cuidados rápidos e efetivos.

Populações mais vulneráveis, de rua e de habitações precárias, vão receber kits de higiene com máscara e água potável, além da criação de pontos de hidratação em locais estratégicos.

Outra frente definida em reunião com representantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto prevê uma série de medidas para unidades básicas de saúde, unidades de pronto-atendimento e hospitais para garantir o fornecimento adequado de energia, água e dados, inclusive com a utilização de carros-pipa em áreas que estiverem com o abastecimento comprometido. Haverá, também, a instalação de climatizadores e umidificadores em salas de espera e enfermarias, para assegurar um ambiente seguro para pacientes e profissionais da saúde.

Problemas respiratórios: confira as principais recomendações:

Pacientes com asma, DPOC e rinite alérgica devem manter o tratamento regular com sua medicação inalatória (bombinhas);

Quem não faz uso frequente, deve utilizar a bombinha regularmente, neste momento, para o tratamento para asma ou rinite, antes dos sintomas se agravarem;

Obter medicação usada em quadros críticos anteriores e utilizar o mais cedo possível, caso iniciem sintomas respiratórios;

Se possível, não sair de casa. Vedar portas e janelas;

Se precisar sair de casa, usar máscara, preferencialmente, PFF2/N95;

Evitar locais com grande concentração de fumaça. A fumaça é tóxica e pode causar problemas respiratórios imediatamente;

Quem tiver contato direto próximo a áreas de queimada, se apresentar sintomas respiratórios como falta de ar, chiado no peito, tonturas, dor de cabeça, procurar atendimento médico;

Beber água. A hidratação é muito importante para a via aérea. Atenção especial com crianças e idosos, pelo maior risco de desidratação;

Lavar o nariz e olhos com soro fisiológico;

Umidificadores podem ser usados, mas precisam ser limpos diariamente. Usar toalhas molhadas e bacias com água, caso não tenha umidificador em casa;

Suspender a prática de atividade física ao ar livre nos próximos dias.

Situação de emergência

O governador Tarcísio de Freitas decretou situação de emergência, por 180 dias, nas áreas dos de 45 municípios paulistas em razão das ocorrências de incêndios florestais entre 4 e 24 de agosto. O decreto 68.805/2024 foi publicado na edição de sábado, 24, do Diário Oficial do Estado. Confira aqui e veja no Diário Oficial.

Seguro Rural

Governo de SP, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, disponibilizou o valor recorde de R$100 milhões para produtores afetados pelos incêndios de subvenção ao seguro rural

Ofertada pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), conta com 15 seguradoras credenciadas, concedendo subvenções que variam de 25% a 30%, dependendo da cultura produtiva. O limite, por produtor rural, é de R$ 25 mil reais e qualquer produtor prejudicado pode acessar o crédito

A subvenção tem como objetivo amenizar os impactos das perdas de produção, causadas pela seca e outras intempéries, além de disponibilizar recursos para custeios emergenciais.

Situação das Rodovias paulistas – atualização 9h30

Ribeirão Preto, SP-255 Rodovia João Schimd – Interdição total no km 7, Pista Sul, área Viapaulista.

Orientações gerais à população:

• Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. Informe o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199)

• Redobre a atenção ao dirigir.

• Evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.

• Evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se for necessário, busque rotas alternativas seguras.

• Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

• Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

• Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

• Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

• Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

21 Cidades com focos ativos de incêndio:

1 – Monte Alegre do Sul

2 – Pontal

3 – Sertãozinho

4 – Santo Antônio da Alegria

5 – Nova Granada

6 – Iacanga

7 – Pompeia

8 – Boa Esperança do Sul

9 – Lucélia

10 – Poloni

11 – Bebedouro

12 – Tabatinga

13 – Brodowski

14 – Luís Antônio

15 – Pedregulho

16 – Tambaú

17 – Turiúba

18 – Pradópolis

19 – Altinópolis

20 – Paulo de Faria

21 – Morro Agudo

46 Cidades em alerta máximo para incêndio:

1- Monte Alegre do Sul

2 – Alumínio

3 – Santo Antônio do Aracanguá

4 – Piracicaba

5 – Pontal

6 – Monte Azul Paulista

7 – Sertãozinho

8 – Torrinha

9 – Santo Antônio da Alegria

10 – Nova Granada

11 – Iacanga

12 – Taquarituba

13 – Coronel Macedo

14 – Ubarana

15 – Pompeia

16 – Boa Esperança do Sul

17 – Pitangueiras

18 – Salmourão

19 – Lucélia

20 – Poloni

21 – Dourado

22 – Sabino

23 – Jaú

24 – Pirapora do Bom Jesus

25 – Itápolis

26 – Itirapina

27 – Bernardino de Campos

28 – São Simão

29 – Presidente Epitácio

30 – Bebedouro

31 – Bananal

32 – São Luís do Paraitinga

33- Ibitinga

34 – Tabatinga

35 – Brodowski

36 – Luís Antônio

37 – Pedregulho

38 – Tambaú

39 – Urupês

40 – Turiúba

41 – Arealva

42 – Pradópolis

43 – Altinópolis

44 – Paulo de Faria

45 – Águas da Prata

46 – Morro Agudo